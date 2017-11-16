Путин 17 ноября обсудит с Атамбаевым итоги работы по укреплению отношений РФ и Киргизии

Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург в пятницу, 17 ноября встретится с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом и примет участие в VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В церемонии открытия этого форума будет участвовать и российский лидер.

"Главы государств обсудят результаты многолетнего конструктивного сотрудничества в интересах укрепления всего комплекса российско-киргизских отношений", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ, которое цитирует ТАСС.

В Кремле отметили, что российская сторона высоко оценивает личный вклад Атамбаева в продвижение стратегического партнерства между Россией и Киргизией, а также в развитие двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

В Киргизии 15 октября состоялись президентские выборы, победу в которых одержал кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков. Он официально вступит в должность 24 ноября. Атамбаев не имел права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать эту должность более одного шестилетнего срока.

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 16 по 18 ноября, он собрал более 30 тысяч участников. В центре внимания - международное культурное сотрудничество, профессиональные проблемы индустрии кино, театра, цирка, анимации, библиотечного дела и других сфер культуры.

IslamRF.Ru