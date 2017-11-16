Главы России, Турции и Ирана 22 ноября в Сочи обсудят ситуацию в Сирии

Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани встретятся в Сочи 22 ноября для обсуждения проблем урегулирования в Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Подтверждается, речь идет о странах-гарантах сирийского урегулирования. Повестка - Сирия", - ответил представитель Кремля на просьбу подтвердить информацию турецких СМИ о планах встречи в Сочи 22 ноября. "Да, 22 ноября", - уточнил он.

Песков пояснил, что предстоящая встреча не связана с проведением Конгресса сирийского национального диалога. "Это отдельное мероприятие", - сказал он, добавив, что дата проведения конгресса не определена.

Пресс-секретарь российского лидера также обратил внимание на то, что встреча 13 ноября Путина и Эрдогана в Сочи и предстоящие переговоры в трехстороннем формате - разные вещи. "Это разные встречи, разный формат, сейчас речь идет о трехстороннем формате, ибо именно эти страны - Россия, Иран и Турция - являются гарантами того процесса политического урегулирования и обеспечения стабильности и безопасности в Сирии, который сейчас наблюдаем", - отметил он. Песков не стал отвечать на вопрос, будет ли подготовлен по итогам переговоров какой-либо документ.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган посетит Россию с визитом 22 ноября, в Сочи должен пройти трехсторонний саммит по прекращению огня в Сирии, пишет ТАСС.





IslamRF.Ru