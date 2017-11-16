Глава Чечни предложил ввести смертную казнь для вербовщиков в террористические организации

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вербовщики в террористические организации должны получать более строгое, вплоть до расстрела, наказание, чем сами террористы.

"Вербовщик или вербовщики должны получить более строгое наказание, чем террорист, приведший в действие часовой механизм или совершивший действия по захвату заложников, а также диверсии. Знаю, что начнутся "охи" да "ахи": как можно уравнять террориста и вербовщика? Человек, которого удалось завербовать и направить на совершение действий, повлекших за собой десятки и сотни жертв, мог никогда этого и не сделать, если бы изверги не прожужжали все уши, не подвергли психологической обработке", - написал Кадыров на своей странице в Instagram, цитирует ТАСС.

Глава Чечни добавил, что выступает за смертную казнь по отношению к вербовщикам.

"Вот его-то (вербовщика - прим. ТАСС) как раз можно было и приговорить к расстрелу, ибо он в отличие от смертника, хочет жить, а не идет сам на смерть!" - говорится в публикации.





Ранее в четверг Госдума на дополнительном пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за вербовку в ряды террористов. Согласно законопроекту, эти преступления будут караться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей либо пожизненным лишением свободы. Инициатива была разработана и внесена на рассмотрение палаты первым замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошевым.

IslamRF.Ru