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У мусульман Покрова появилась мечеть

17.11.2017 11:26

У мусульман Покрова появилась мечеть – молельный дом. Это давняя мечта прихожан местной религиозной организации. Напомним, что община Покрова зарегистрирована 19 октября 2010 года.

 

Теперь стараниями и усердием председателя МРОМ Абдульбари хазрата Султанова и членов общины появился в Покрове свой небольшой мусульманский храм. Здесь проходят джума-намазы, проводятся занятия по основам ислама для детей и взрослых, маджлисы и мусульманские праздники. Необходимо отметить, что ранее, когда своей мечети не было -  прихожане Покрова посещали мечеть в Орехово-Зуево, а женщины молились на квартире у матери председателя мусульманской общины. Председатель и имам МРОМ Абдульбари хазрат Султанов – дипломированный священнослужитель. В октябре он прошел обучение на курсах «Современные проблемы исламского богословия»,  организованных Централизованной религиозной организацией Духовное управление мусульман Российской Федерации,  Московским исламским институтом совместно с Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова (Институт стран Азии и Африки).

 

Община Покрова ведет большую социальную и просветительскую работу, в том числе по духовному окормлению военнослужащих-мусульман, а также мусульман, отбывающих наказание в местных исправительных колониях.

 

Мусульмане России

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