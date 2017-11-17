У мусульман Покрова появилась мечеть

У мусульман Покрова появилась мечеть – молельный дом. Это давняя мечта прихожан местной религиозной организации. Напомним, что община Покрова зарегистрирована 19 октября 2010 года.

Теперь стараниями и усердием председателя МРОМ Абдульбари хазрата Султанова и членов общины появился в Покрове свой небольшой мусульманский храм. Здесь проходят джума-намазы, проводятся занятия по основам ислама для детей и взрослых, маджлисы и мусульманские праздники. Необходимо отметить, что ранее, когда своей мечети не было - прихожане Покрова посещали мечеть в Орехово-Зуево, а женщины молились на квартире у матери председателя мусульманской общины. Председатель и имам МРОМ Абдульбари хазрат Султанов – дипломированный священнослужитель. В октябре он прошел обучение на курсах «Современные проблемы исламского богословия», организованных Централизованной религиозной организацией Духовное управление мусульман Российской Федерации, Московским исламским институтом совместно с Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова (Институт стран Азии и Африки).

Община Покрова ведет большую социальную и просветительскую работу, в том числе по духовному окормлению военнослужащих-мусульман, а также мусульман, отбывающих наказание в местных исправительных колониях.

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