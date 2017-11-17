Россия в СБ ООН заблокировала несогласованную резолюцию США по Сирии

В Совете Безопасности ООН в четверг состоялся новый раунд дипломатического противостояния по Сирии между Россией и западными странами, добивающимися привлечения Дамаска к ответственности за якобы совершенные правительственными войсками химические атаки. РФ во второй раз на последний месяц заблокировала предложенный США проект резолюции. Это уже 10-й случай применения вето Москвой при рассмотрении документов, касающихся конфликта в Сирии, на чем ожидаемо заострили внимание американцы и их сторонники.

При этом альтернативный документ, подготовленный Россией совместно с Китаем, не набрал необходимые для принятия девять голосов. В поддержку этого текста, помимо РФ, высказались Боливия, Казахстан и Китай, в то время как семь делегаций, в том числе США, Великобритании и Франции, выступили против. Еще четыре члена СБ - Египет, Сенегал, Эфиопия и Япония при голосовании воздержались, пишет ТАСС.

По завершении трехчасовой сессии все члены Совбеза остались при своих мнениях, а в роли проигравшего оказался Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР), срок полномочий которого истекает 17 ноября.

Первая попытка продлить работу следственной комиссии, которая за два года деятельности обвинила Дамаск в четырех случаях применения отравляющих веществ, была предпринята США 24 октября - за два дня до того, как она представила свой седьмой по счету доклад. В нем следователи возложили ответственность за нападение с применением зарина в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года на сирийские власти, а за атаку с использованием сернистого иприта в населенном пункте Марат-Умм-Хош 16 сентября 2016 года - на боевиков террористической группировки ДАИШ. Американский проект резолюции был заблокирован Россией, которая через несколько дней обнародовала результаты оценки подготовленного следователями отчета, заявив, что он "носит любительский характер", а содержащиеся в нем выводы основаны на "дилетантской методологии".





IslamRF.Ru