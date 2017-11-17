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Президенты РФ, Ирана и Турции будут обсуждать в Сочи "всю сирийскую повестку"

17.11.2017 11:39

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган будут обсуждать в Сочи "всю сирийскую повестку", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

 

"Это же страны-гаранты, вот они и будут обсуждать сирийское урегулирование", - отметил он, как отмечает ТАСС. Отвечая на вопрос, будет ли по итогам встречи приниматься какое заявление, Песков сказал: "Пока не знаю".

 

IslamRF.Ru

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