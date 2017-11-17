Президенты РФ, Ирана и Турции будут обсуждать в Сочи "всю сирийскую повестку" Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган будут обсуждать в Сочи "всю сирийскую повестку", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Это же страны-гаранты, вот они и будут обсуждать сирийское урегулирование", - отметил он, как отмечает ТАСС. Отвечая на вопрос, будет ли по итогам встречи приниматься какое заявление, Песков сказал: "Пока не знаю". IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">17.11.2017 11:39</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/42855.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>Президенты РФ, Ирана и Турции будут обсуждать в Сочи "всю сирийскую повестку" </strong><p style="font-size:95%">Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган будут обсуждать в Сочи "всю сирийскую повестку", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. <a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42855" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 17.11.2017 11:39

Президенты РФ, Ирана и Турции будут обсуждать в Сочи "всю сирийскую повестку" Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган будут обсуждать в Сочи "всю сирийскую повестку", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Читать дальше »»»

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