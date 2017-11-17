Путин в Петербурге встретится с Атамбаевым

Президент России Владимир Путин в пятницу будет работать в Санкт-Петербурге. График главы государства весьма напряженный.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин примет участие в церемонии открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, пишет ТАСС.



Во время поездки в Санкт-Петербург Путин встретится с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом и примет участие в VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме. "Это будет последний визит Алмазбезка Шаршеновича [в качестве главы государства], у них [Путина и Атамбаева] очень добрые отношения", - отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Киргизии 15 октября состоялись президентские выборы, победу в которых одержал кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков. Он официально вступит в должность 24 ноября. Атамбаев не имел права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать эту должность более одного шестилетнего срока.

"Главы государств обсудят результаты многолетнего конструктивного сотрудничества в интересах укрепления всего комплекса российско-киргизских отношений", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В Кремле отметили, что российская сторона высоко оценивает личный вклад Атамбаева в продвижение стратегического партнерства между Россией и Киргизией, а также в развитие двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

IslamRF.Ru