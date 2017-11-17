  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Суббота 18 Ноябрь 2017 | 1433 х.
 

Путин в Петербурге встретится с Атамбаевым

17.11.2017 12:26

Президент России Владимир Путин в пятницу будет работать в Санкт-Петербурге. График главы государства весьма напряженный.

 

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин примет участие в церемонии открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, пишет ТАСС.

 


Во время поездки в Санкт-Петербург Путин встретится с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом и примет участие в VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме. "Это будет последний визит Алмазбезка Шаршеновича [в качестве главы государства], у них [Путина и Атамбаева] очень добрые отношения", - отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

 

В Киргизии 15 октября состоялись президентские выборы, победу в которых одержал кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков. Он официально вступит в должность 24 ноября. Атамбаев не имел права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать эту должность более одного шестилетнего срока.

 

"Главы государств обсудят результаты многолетнего конструктивного сотрудничества в интересах укрепления всего комплекса российско-киргизских отношений", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

 

В Кремле отметили, что российская сторона высоко оценивает личный вклад Атамбаева в продвижение стратегического партнерства между Россией и Киргизией, а также в развитие двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

 

 

IslamRF.Ru

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42856/">ISLAMRF.RU: Путин в Петербурге встретится с Атамбаевым </a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    