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Лавров обсудит с главой МИД Ливана внутриполитическую ситуацию в арабской стране

17.11.2017 13:02

Главы внешнеполитических ведомств России и Ливана Сергей Лавров и Джебран Басиль проведут в пятницу переговоры в Москве. Основной темой предстоящих контактов, как ожидается, станет внутренняя ситуация в арабской стране.

 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что ливанское руководство проводит активные контакты в ведущих мировых столицах с целью мобилизации международной поддержки суверенитета страны. "Действующий премьер-министр Ливана [Саад] Харири до настоящего времени находится в Саудовской Аравии, - отметила дипломат, как сообщает ТАСС. - Он встречается с иностранными представителями, в том числе с послом России в Эр-Рияде".

 

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