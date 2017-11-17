Главы МИД РФ, Ирана и Турции встретятся на этой неделе

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что его трехсторонняя встреча с коллегами из Ирана и Турции Мохаммадом Джавадом Зарифом и Мевлютом Чавушоглу состоится на этой неделе.

"Что касается встречи министров иностранных дел той же тройки - Россия, Турция и Иран, - то ее задачей является подготовка к саммиту (встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в Сочи 22 ноября - прим. ТАСС), а состоится она в конце этой недели", - сказал министр. Ранее глава МИД Турции сообщил журналистам, что такая встреча может пройти в Анталье.

По словам Лаврова, лидеры трех стран обсудят складывающуюся обстановку в Сирии. "Встреча будет посвящена оценке ситуации после того, как эти три страны инициировали и активно продвигают астанинский процесс, который позволил резко снизить уровень насилия, создать зоны деэскалации, начать шаги по развитию национального примирения в Сирии, процесс, который наконец-то смог добиться того, чтобы сирийское правительство и вооруженная оппозиция сели за стол переговоров и разговаривали друг с другом", - отметил глава дипведомства.

Министр также выразил уверенность, что саммит в Сочи должен помочь стимулировать прямые переговоры Дамаска и оппозиции.

"Понятно, что по мере приближения победы над ДАИШ и другими террористами в Сирии, создается дополнительная возможность для того, чтобы активизировать политические переговоры в соответствии с теми параметрами, которые заложены в резолюции СБ ООН 2254. Эти переговоры идут под эгидой ООН, но в последние месяцы мы не наблюдаем большой активности со стороны наших ооновских коллег. Думаю, что трехсторонняя встреча поможет стимулировать движение в направлении прямых переговоров между правительством и всем спектром оппозиции о политическом устройстве в Сирии после завершения конфликта", - подчеркнул Лавров.

"Речь идет, как вы могли прочитать в принятом во Вьетнаме на полях саммита АТЭС совместном заявлении президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, о разработке конституции и на этой основе подготовки выборов, - обратил внимание министр. - Разумеется, все эти вопросы должны решаться, как и предусмотрено в резолюции СБ ООН, на основе общего согласия между правительством и всеми оппозиционерами".





IslamRF.Ru