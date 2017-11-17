Дамир Мухетдинов принял участие в заседании в Минобрнауки РФ 16 ноября первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, ректор Московского исламского института принял участие в рабочей встрече в Министре образования и науки Российской Федерации. Дамира Мухетдинова сопровождал руководитель Департамента образования, науки и культуры РФ Роберт Шарифуллин. Основной темой, вынесенной на обсуждение, была реализация модулей, курсов, дисциплин, направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировых религий. Заседание провела глава Минобрнауки Ольга Васильева. Пресс-служба ДУМ РФ Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">17.11.2017 17:08</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/42860.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>Дамир Мухетдинов принял участие в заседании в Минобрнауки РФ</strong><p style="font-size:95%">16 ноября первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, ректор Московского исламского института принял участие в рабочей встрече в Министре образования и науки Российской Федерации. Дамира Мухетдинова сопровождал руководитель Департамента образования, науки и культуры РФ Роберт Шарифуллин. <a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42860" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 17.11.2017 17:08

Дамир Мухетдинов принял участие в заседании в Минобрнауки РФ 16 ноября первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, ректор Московского исламского института принял участие в рабочей встрече в Министре образования и науки Российской Федерации. Дамира Мухетдинова сопровождал руководитель Департамента образования, науки и культуры РФ Роберт Шарифуллин. Читать дальше »»»

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