Дамир Мухетдинов принял участие в заседании в Минобрнауки РФ
17.11.2017 17:08
16 ноября первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, ректор Московского исламского института принял участие в рабочей встрече в Министре образования и науки Российской Федерации. Дамира Мухетдинова сопровождал руководитель Департамента образования, науки и культуры РФ Роберт Шарифуллин.
Основной темой, вынесенной на обсуждение, была реализация модулей, курсов, дисциплин, направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировых религий.
Заседание провела глава Минобрнауки Ольга Васильева.
Пресс-служба ДУМ РФ
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17.11.2017 17:08
Дамир Мухетдинов принял участие в заседании в Минобрнауки РФ
16 ноября первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, ректор Московского исламского института принял участие в рабочей встрече в Министре образования и науки Российской Федерации. Дамира Мухетдинова сопровождал руководитель Департамента образования, науки и культуры РФ Роберт Шарифуллин. Читать дальше »»»
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