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Дамир Мухетдинов принял участие в заседании в Минобрнауки РФ

17.11.2017 17:08

16 ноября первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, ректор Московского исламского института принял участие в рабочей встрече в Министре образования и науки Российской Федерации. Дамира Мухетдинова сопровождал руководитель Департамента образования, науки и культуры РФ Роберт Шарифуллин.

 

Основной темой, вынесенной на обсуждение, была реализация модулей, курсов, дисциплин, направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировых религий.

 
Заседание провела глава Минобрнауки Ольга Васильева.

 

Пресс-служба ДУМ РФ

 

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