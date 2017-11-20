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Президент Судана посетит Россию 23 ноября

20.11.2017 11:29

Президент Судана Омар аль-Башир посетит Россию в четверг, 23 ноября. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

 

"Информация о том, что [встреча состоится] в четверг - она подтверждается", - сказал представитель Кремля.

 

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Республики Судан в РФ Надир Юсиф Элтайеб Бабикер сообщил ТАСС, что визит президента Судана Омара аль-Башира в Россию ожидается в ноябре. Государственный министр иностранных дел Судана Атта аль-Маннан Бахейт отмечал, что возможности для сотрудничества Москвы и Хартума в экономической сфере разнообразны: российские компании участвуют в добыче природных ископаемых в Судане, в частности, золота, есть перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Другой блок вопросов во время визита Омара аль-Башира в Россию будет касаться ситуации в регионе вокруг Судана - в Ливии, Йемене, Восточной Африке, отмечал госминистр.



IslamRF.Ru

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