  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Понедельник 20 Ноябрь 2017 | 1433 х.
 

Курсы повышения квалификации стартовали в КЦ «ДАР» в Москве

20.11.2017 14:25

15 ноября в столичном Культурном центре «Дар»  стартовали  Курсы повышения квалификации по программе «ИСЛАМ В ЕВРАЗИИ», организаторами которого выступили Духовное управление мусульман Российской Федерации, Культурный центр «Дар», Фонд Марджани, Московский исламский институт, при содействии СПбГУ.

 

Перед слушателями выступят представители высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава ведущих образовательных и научных учреждений РФ, среди которых такие, как Марат Сафаров, Илья Владимирович Зайцев, Дамир Хайретдинов, Ильшат Насыров и многие другие, готовые рассказать для всех желающих об оценках современного состояния ислама и мусульманских сообществ с точки зрения политологии, теологии и философии; и поведают об истории, этнографии, культурных памятников и наследии мусульманских народов Центральной Азии, Кавказа и Урала и Поволжья.

 

По окончании курсов, которые продлятся до 24 ноября и будут состоять из 80 академических часов, слушателям будет выдан документ установленного образца.

 

Пресс-служба ДУМ Москвы

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42869/">ISLAMRF.RU: Курсы повышения квалификации стартовали в КЦ «ДАР» в Москве</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    