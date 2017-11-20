Курсы повышения квалификации стартовали в КЦ «ДАР» в Москве

15 ноября в столичном Культурном центре «Дар» стартовали Курсы повышения квалификации по программе «ИСЛАМ В ЕВРАЗИИ», организаторами которого выступили Духовное управление мусульман Российской Федерации, Культурный центр «Дар», Фонд Марджани, Московский исламский институт, при содействии СПбГУ.

Перед слушателями выступят представители высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава ведущих образовательных и научных учреждений РФ, среди которых такие, как Марат Сафаров, Илья Владимирович Зайцев, Дамир Хайретдинов, Ильшат Насыров и многие другие, готовые рассказать для всех желающих об оценках современного состояния ислама и мусульманских сообществ с точки зрения политологии, теологии и философии; и поведают об истории, этнографии, культурных памятников и наследии мусульманских народов Центральной Азии, Кавказа и Урала и Поволжья.

По окончании курсов, которые продлятся до 24 ноября и будут состоять из 80 академических часов, слушателям будет выдан документ установленного образца.

Пресс-служба ДУМ Москвы