В МИД России раскритиковали США, за блокировку проекта СБ ООН по Палестине

В МИД РФ раскритиковали действия США, которые заблокировали проект заявления для прессы Совета безопасности ООН по Палестине.

Делегация США на прошлой неделе заблокировала в СБ ООН предложенный Россией и Египтом проект заявления для прессы с приветствием "Соглашения о прекращении палестинского раскола", который был подписан в Каире 12 октября этого года. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что большинство делегаций было готово поддержать эту инициативу, "полагая, как и мы, важным и своевременным направление сигнала палестинским сторонам о необходимости принять конкретные меры по объединению палестинских территорий – сектора Газа и Западного берега реки Иордан – под руководством единого палестинского правительства". В Москве подчеркнули, что "палестинское единство – это важнейший фактор реализации национальных устремлений палестинского народа и необходимая предпосылка для прямых и предметных палестино-израильских переговоров".

"Однако в Вашингтоне, видимо, такую логику не приемлют. Под предлогом "остающихся неясностей с реализацией Соглашения" американцы отказались работать над текстом заявления. Очередной пример "двойных стандартов" американской внешней политики", — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства, пишет РИА Новости.





IslamRF.Ru