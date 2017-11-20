IslamRF.Ru

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"Лукойл" обсуждает совместные проекты с ОАЭ, Кувейтом и Суданом

20.11.2017 15:20

"Лукойл" обсуждает несколько новых проектов в Арабских Эмиратах, Кувейте и Судане, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби.

 

"Мы обсуждаем с ADNOC проекты, мы активны и в Иране, и в Ираке, смотрим ряд проектов, в том числе, вязкой нефти на территории Кувейта. Это непростые проекты, экономически очень сложные", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, пишет ТАСС.

 

Алекперов также добавил, что планирует на конференции обсудить с министром нефти Судана вопросы сотрудничества. "Он тоже просил встретиться и обсудить вопросы о ряде проектов на территории Судана, который компания еще до сих пор не рассматривала как интересную для наших инвестиций", - отметил глава "Лукойла".



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