"Лукойл" обсуждает совместные проекты с ОАЭ, Кувейтом и Суданом

"Лукойл" обсуждает несколько новых проектов в Арабских Эмиратах, Кувейте и Судане, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби.

"Мы обсуждаем с ADNOC проекты, мы активны и в Иране, и в Ираке, смотрим ряд проектов, в том числе, вязкой нефти на территории Кувейта. Это непростые проекты, экономически очень сложные", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, пишет ТАСС.

Алекперов также добавил, что планирует на конференции обсудить с министром нефти Судана вопросы сотрудничества. "Он тоже просил встретиться и обсудить вопросы о ряде проектов на территории Судана, который компания еще до сих пор не рассматривала как интересную для наших инвестиций", - отметил глава "Лукойла".





IslamRF.Ru