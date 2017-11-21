Российский спецпредставитель посетит встречу сирийской оппозиции в Эр-Рияде

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом САР Башаром Асадом заявил, что его спецпредставитель Александр Лаврентьев будет присутствовать на встрече сирийской оппозиции в Эр-Рияде.

Лаврентьев возглавляет российскую делегацию на переговорах по Сирии, которые проходят в столице Казахстана Астане с января этого года.

"Вы знаете, что 22–23 ноября в Эр-Рияде должна состояться встреча так называемой Эр-Риядской группы оппозиции. И наш представитель, господин Лаврентьев как мой спецпредставитель будет присутствовать на открытии, на закрытии и поучаствует в пресс-конференции", — сказал президент России.





Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Урегулирование сирийского кризиса помимо Астаны обсуждается в Женеве, где 28 ноября должен начаться восьмой раунд межсирийских переговоров.

Несколько лет назад были сформированы три платформы сирийской оппозиции — каирская, московская и эр-риядская, в настоящий момент они пытаются создать единую делегацию на переговорах с Дамаском в Женеве. Итоговая перед Женевой встреча различных групп и платформ сирийской оппозиции намечена на 22-24 ноября в Эр-Рияде.

IslamRF.Ru