Генштабы РФ, Турции и Ирана разработали меры по ликвидации боевиков в Сирии Начальники Генштабов Вооруженных сил России, Ирана и Турции договорились о мерах по повышению уровня координации в зоне деэскалации "Идлиб", а также разработали конкретные шаги по завершению ликвидации оставшихся отрядов запрещенных в РФ террористических группировок ДАИШ и "Джебхат ан-Нусра" на территории Сирии. Об этом во вторник журналистам сообщили в Минобороны РФ по итогам трехсторонней встречи. Встреча начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальниками Генштабов Вооруженных сил Турции и Ирана Хулуси Акаром и Мохаммадом Багери состоялась в Сочи, сообщает ТАСС. В ходе переговоров стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, наметили дальнейшие шаги по уничтожению террористических формирований, обеспечению безопасности в зонах деэскалации, а также по содействию переходу к процессу политического урегулирования. "Достигнуты договоренности по повышению уровня координации в зоне деэскалации "Идлиб", а также конкретные меры по завершению ликвидации оставшихся отрядов ДАИШ и "Джебхат ан-Нусры" на территории Сирийской Арабской Республики", - сказали ведомстве. IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">21.11.2017 13:03</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/42883.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>Генштабы РФ, Турции и Ирана разработали меры по ликвидации боевиков в Сирии </strong><p style="font-size:95%">Начальники Генштабов Вооруженных сил России, Ирана и Турции договорились о мерах по повышению уровня координации в зоне деэскалации "Идлиб", а также разработали конкретные шаги по завершению ликвидации оставшихся отрядов запрещенных в РФ террористических группировок ДАИШ и "Джебхат ан-Нусра" на территории Сирии. Об этом во вторник журналистам сообщили в Минобороны РФ по итогам трехсторонней встречи. <a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42883" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 21.11.2017 13:03

Генштабы РФ, Турции и Ирана разработали меры по ликвидации боевиков в Сирии Начальники Генштабов Вооруженных сил России, Ирана и Турции договорились о мерах по повышению уровня координации в зоне деэскалации "Идлиб", а также разработали конкретные шаги по завершению ликвидации оставшихся отрядов запрещенных в РФ террористических группировок ДАИШ и "Джебхат ан-Нусра" на территории Сирии. Об этом во вторник журналистам сообщили в Минобороны РФ по итогам трехсторонней встречи. Читать дальше »»»

Прямая ссылка на материал:

<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42883/">ISLAMRF.RU: Генштабы РФ, Турции и Ирана разработали меры по ликвидации боевиков в Сирии </a>