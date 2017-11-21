Генштабы РФ, Турции и Ирана разработали меры по ликвидации боевиков в Сирии
21.11.2017 13:03
Начальники Генштабов Вооруженных сил России, Ирана и Турции договорились о мерах по повышению уровня координации в зоне деэскалации "Идлиб", а также разработали конкретные шаги по завершению ликвидации оставшихся отрядов запрещенных в РФ террористических группировок ДАИШ и "Джебхат ан-Нусра" на территории Сирии. Об этом во вторник журналистам сообщили в Минобороны РФ по итогам трехсторонней встречи.
Встреча начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальниками Генштабов Вооруженных сил Турции и Ирана Хулуси Акаром и Мохаммадом Багери состоялась в Сочи, сообщает ТАСС.
В ходе переговоров стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, наметили дальнейшие шаги по уничтожению террористических формирований, обеспечению безопасности в зонах деэскалации, а также по содействию переходу к процессу политического урегулирования.
"Достигнуты договоренности по повышению уровня координации в зоне деэскалации "Идлиб", а также конкретные меры по завершению ликвидации оставшихся отрядов ДАИШ и "Джебхат ан-Нусры" на территории Сирийской Арабской Республики", - сказали ведомстве.
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21.11.2017 13:03
Генштабы РФ, Турции и Ирана разработали меры по ликвидации боевиков в Сирии
Начальники Генштабов Вооруженных сил России, Ирана и Турции договорились о мерах по повышению уровня координации в зоне деэскалации "Идлиб", а также разработали конкретные шаги по завершению ликвидации оставшихся отрядов запрещенных в РФ террористических группировок ДАИШ и "Джебхат ан-Нусра" на территории Сирии. Об этом во вторник журналистам сообщили в Минобороны РФ по итогам трехсторонней встречи. Читать дальше »»»
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