Путин во вторник проведет телефонный разговор с королем Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин обсудит во вторник по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом итоги прошедшего в понедельник визита в РФ президента Сирии Башара Асада. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня будет телефонный разговор Путина с королем Саудовской Аравии, и можно ожидать, что Путин своего саудовского коллегу проинформирует о вчерашнем визите Асада", - сказал Песков.

Как пишет ТАСС, в понедельник на встрече с Асадом российский президент сообщил, что намерен также пообщаться во вторник с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран региона. Кроме того, в понедельник Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. "Состоялся обмен мнениями по ключевым проблемам ситуации на Ближнем Востоке, в регионе Персидского залива, а также по обстановке в Сирии с учетом нынешних успехов в борьбе с террористическими группировками и перспектив политического урегулирования в этой стране", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.





IslamRF.Ru