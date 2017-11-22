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Атамбаев наградил Путина высшей госнаградой Киргизии - орденом "Манас"

22.11.2017 12:01

Глава Киргизии Алмазбек Атамбаев наградил президента России Владимира Путина высшей государственной наградой республики — орденом "Манас" первой степени, сообщила пресс-служба киргизского лидера.

 

По данным пресс-службы, соответствующий указ Атамбаев подписал в среду, пишет РИА Новости.

 

"Алмазбек Атамбаев наградил президента России Владимира Путина орденом "Манас" I степени за выдающийся вклад в укрепление стратегического партнерства и развитие союзничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией", — говорится в сообщении пресс-службы киргизского президента.

 

Орден "Манас" был учрежден в 1996 году как высшая госнаграда Киргизии. Он имеет три степени и присуждается "за выдающийся вклад в защиту и укрепление государства и демократического общества, единства народа, приумножение экономического, духовного и интеллектуального потенциала страны". Только в исключительных случаях президент Киргизии своим указом может наградить орденом "Манас" I степени, минуя первые две степени.

 

В свое время ордена "Манас" I степени были удостоены писатель Чингиз Айтматов, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и другие государственные деятели республики и зарубежных стран.



IslamRF.Ru

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