Президент Судана прибывает со своим первым визитом в Россию

Президент Судана Омар аль-Башир в среду прибудет со своим первым визитом в Россию, в ходе поездки он встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Как ранее заявила пресс-служба президента России, встреча Путина и аль-Башира состоится в Сочи в четверг, передает РИА Новости.

"Состоится обмен мнениями по развитию российско-суданских отношений и актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке", — говорится в сообщении.

Изначально визит планировался на август, но был перенесен на ноябрь из-за ряда логистических проблем.

Глава МИД Судана Ибрагим Гандур ранее заявил, что визит состоится по приглашению президента России и будет направлен на укрепление двусторонних отношений на всех уровнях. Гандур отмечал, что переговоры затронут ряд тем, в том числе торгово-экономическое сотрудничество, политические контакты и взаимную поддержку на различных мировых площадках.





IslamRF.Ru