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Президент Судана прибывает со своим первым визитом в Россию

22.11.2017 13:04

Президент Судана Омар аль-Башир в среду прибудет со своим первым визитом в Россию, в ходе поездки он встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

 

Как ранее заявила пресс-служба президента России, встреча Путина и аль-Башира состоится в Сочи в четверг, передает РИА Новости.

 

"Состоится обмен мнениями по развитию российско-суданских отношений и актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке", — говорится в сообщении.

 

Изначально визит планировался на август, но был перенесен на ноябрь из-за ряда логистических проблем.

 

Глава МИД Судана Ибрагим Гандур ранее заявил, что визит состоится по приглашению президента России и будет направлен на укрепление двусторонних отношений на всех уровнях. Гандур отмечал, что переговоры затронут ряд тем, в том числе торгово-экономическое сотрудничество, политические контакты и взаимную поддержку на различных мировых площадках.



IslamRF.Ru

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