Президент Судана прибывает со своим первым визитом в Россию22.11.2017 13:04
Президент Судана Омар аль-Башир в среду прибудет со своим первым визитом в Россию, в ходе поездки он встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Как ранее заявила пресс-служба президента России, встреча Путина и аль-Башира состоится в Сочи в четверг, передает РИА Новости.
"Состоится обмен мнениями по развитию российско-суданских отношений и актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке", — говорится в сообщении.
Изначально визит планировался на август, но был перенесен на ноябрь из-за ряда логистических проблем.
Глава МИД Судана Ибрагим Гандур ранее заявил, что визит состоится по приглашению президента России и будет направлен на укрепление двусторонних отношений на всех уровнях. Гандур отмечал, что переговоры затронут ряд тем, в том числе торгово-экономическое сотрудничество, политические контакты и взаимную поддержку на различных мировых площадках.
IslamRF.Ru