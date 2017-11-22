Путин в Сочи проведет отдельную двустороннюю встречу с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин на полях трехстороннего саммита лидеров РФ, Ирана и Турции проведет в среду двустороннюю встречу с иранским президентом Хасаном Роухани. "По завершению трехстороннего формата президент [Путин] проведет отдельную двустороннюю встречу с президентом Роухани", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что с другим участником саммита - президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - Путин уже встречался 13 ноября в Сочи.

Представитель Кремля сообщил, что Путин, Роухани и Эрдоган начнут саммит переговорами, по итогам которых сделают заявление для прессы. После этого их общение продолжится в формате рабочего ланча.

Также в среду Путин продолжит серию совещаний с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса, на это совещание будут приглашены и главы ряда регионов. Песков объяснил это тем, что на нем будут обсуждаться итоги учений "Запад-2017" "и там будет прорабатываться гражданская составляющая, взаимодействие по линии регионов в ходе таких стратегических учений".





Песков добавил, что в четверг президент проведет заключительное совещание из нынешней серии, передает ТАСС.

IslamRF.Ru