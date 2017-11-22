Дамир Мухетдинов принял участие в заседании Комиссии Совета при Президенте РФ

Сегодня первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов принял участие в заседании Комиссии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.

Участники заседания рассмотрели вопросы взаимодействия ФСИН России с централизованными религиозными организациями, а также обсудили законодательные инициативы в сфере деятельности религиозных организаций.

Заседание прошло в здании администрации Президента РФ на Старой площади.

Напомним, в феврале 2015 года по представлению муфтия Гайнутдина первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов был утвержден членом Комиссии по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации.

Пресс-служба ДУМ РФ