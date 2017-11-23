  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Четверг 23 Ноябрь 2017 | 1433 х.
 

Минобороны объявило о скором разгроме ДАИШ на востоке Сирии

23.11.2017 10:07

В ближайшее время западный берег Евфрата полностью избавят от террористов, что позволит завершить операцию по разгрому оставшихся боевиков ДАИШ на востоке Сирии, заявили в российском Минобороны.

 

После освобождения города Аль-Букемаль правительственные войска при поддержке ВКС преследуют игиловцев в районе долины Евфрата и ведут наступление вдоль его западного берега.

 

Подразделения сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела за сутки полностью зачистили от ДАИШ населенный пункт Эль-Края, передает РИА Новости.

 

Девятого ноября сирийские войска объявили о возвращении полного контроля над Абу-Кемалем, который был последним оплотом ДАИШ в стране. Его взяли при поддержке российских ВКС, которые наносили удары в районе этого города. 



Перед этим крупной победой сирийской армии стало освобождение Дейр-эз-Зора.

 

По словам Владимира Путина, сейчас Дамаск контролирует более 98 процентов территории страны. 

 

На недавней встрече с сирийским лидером Башаром Асадом президент России заявил, что операция против боевиков в республике близится к завершению. Теперь необходимо перейти к политическому урегулированию. 



IslamRF.Ru

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42903/">ISLAMRF.RU: Минобороны объявило о скором разгроме ДАИШ на востоке Сирии</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    