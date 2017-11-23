Минобороны объявило о скором разгроме ДАИШ на востоке Сирии

В ближайшее время западный берег Евфрата полностью избавят от террористов, что позволит завершить операцию по разгрому оставшихся боевиков ДАИШ на востоке Сирии, заявили в российском Минобороны.

После освобождения города Аль-Букемаль правительственные войска при поддержке ВКС преследуют игиловцев в районе долины Евфрата и ведут наступление вдоль его западного берега.

Подразделения сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела за сутки полностью зачистили от ДАИШ населенный пункт Эль-Края, передает РИА Новости.

Девятого ноября сирийские войска объявили о возвращении полного контроля над Абу-Кемалем, который был последним оплотом ДАИШ в стране. Его взяли при поддержке российских ВКС, которые наносили удары в районе этого города.





Перед этим крупной победой сирийской армии стало освобождение Дейр-эз-Зора.

По словам Владимира Путина, сейчас Дамаск контролирует более 98 процентов территории страны.

На недавней встрече с сирийским лидером Башаром Асадом президент России заявил, что операция против боевиков в республике близится к завершению. Теперь необходимо перейти к политическому урегулированию.





IslamRF.Ru