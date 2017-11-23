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Путин проведет переговоры с президентом Судана

23.11.2017 10:19

Президент РФ Владимир Путин в Сочи проведет переговоры с президентом Судана Омаром аль-Баширом, планируется обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщила пресс-служба Кремля.

 

"Состоится обмен мнениями по развитию российско-суданских отношений и актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке", — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

 

Глава МИД Судана Ибрагим Гандур ранее заявил, что визит состоится по приглашению президента России и будет направлен на укрепление двусторонних отношений на всех уровнях. Гандур отмечал, что переговоры затронут ряд тем, в том числе торгово-экономическое сотрудничество, политические контакты и взаимную поддержку на различных мировых площадках.



IslamRF.Ru

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