Путин проведет переговоры с президентом Судана

Президент РФ Владимир Путин в Сочи проведет переговоры с президентом Судана Омаром аль-Баширом, планируется обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщила пресс-служба Кремля.

"Состоится обмен мнениями по развитию российско-суданских отношений и актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке", — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Глава МИД Судана Ибрагим Гандур ранее заявил, что визит состоится по приглашению президента России и будет направлен на укрепление двусторонних отношений на всех уровнях. Гандур отмечал, что переговоры затронут ряд тем, в том числе торгово-экономическое сотрудничество, политические контакты и взаимную поддержку на различных мировых площадках.





IslamRF.Ru