В России Де Мистура обсудит подготовку к сирийскому конгрессу нацдиалога

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в четверг прибудет в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны России Сергеем Шойгу по ситуации в Сирии, подготовке к "Женеве-8" и конгрессу национального диалога Сирии, который должен пройти в Сочи.

Как заявил РИА Новости глава аппарата офиса спецпосланника Майкл Контэ, де Мистура приедет в Москву "в конце этой недели". Довольно расплывчатые временные рамки сузил сам спецпосланник, чуть позже лично подтвердив РИА Новости, что намерен отправиться в Москву в четверг.

В России у де Мистуры запланированы переговоры с Лавровым и Шойгу. Основной темой дискуссии станет подготовка к восьмому раунду межсирийских переговоров, старт которых запланирован на 28 ноября, а также к конгрессу национального диалога Сирии, который, по предварительным данным, должен пройти 2-4 декабря в Сочи.





Де Мистура при этом направляется в Москву из Эр-Рияда, где он принял участие в открытии форума сирийской оппозиции. Предполагалось, что итогом этой встречи станет формирование единой делегации оппозиции Сирии, которая затем примет участие в "Женеве-8", где планируется начать уже прямые переговоры с Дамаском.





Однако накануне "Эр-Рияда-2" в отставку подал координатор основной оппозиционной платформы САР Высшего комитета по переговорам (ВКП) Рияд Хиджаб. Вместе с ним ВКП покинуло еще несколько делегатов. На встречу в Саудовскую Аравию также не приехала оппозиционная платформа "Москвы", участвующая в женевских переговорах и возглавляемая Кадри Джамилем. Таким образом, даже если по итогам дискуссий в Эр-Рияде стороны и договорятся о создании одной делегации для Женевы, она все равно окажется не полной, что даст возможность Дамаску вновь отказаться от прямого общения с разрозненными оппозиционерами.

Отсутствие единой делегации от оппозиции на женевских переговорах поставит в неловкое положение спецпосланника ООН по Сирии, который явно рассчитывает на прорыв в политической дискуссии в рамках "Женевы-8".

Без прямого диалога сторон де Мистура будет вновь вынужден проводить отдельные беседы "по четырем корзинам" и технические консультации с Дамаском и делегациями трех оппозиционных платформ по единственному документу из 12 пунктов, который от переговоров к переговорам меняет свое название, но по сути отражает только точки возможного соприкосновения всех делегаций о будущем Сирии.





Поэтому пока заявление спецпосланника о том, что в декабре он намерен провести два раунда межсирийских переговоров, выглядит излишне самоуверенно.

IslamRF.Ru