Курсы повышения квалификации «Коранический гуманизм и плюрализм стартовали в Санкт-Петербурге»

22 ноября в Северной столице стартовали Курсы повышения квалификации «Коранический гуманизм и плюрализм». Они будут проходить по 1 декабря текущего года.

В программе курсов лекции ведущих отечественных историков, политологов, исламоведов, философов, мусульманских религиозных деятелей: первого зампреда ДУМ РФ, ректора Московского исламского института кандидата политологических наук Дамира Мухетдинова, ведущего научного сотрудника ИВ РАН доктора философских наук профессора Тауфика Ибрагима, заместителя председателя ДУМ РФ по делам образования, науки и культуры кандидата исторических наук Дамира Хайретдинова, кандидата исторических наук Станислава Прозорова и других ведущих научных деятелей.

Слушатели проживают в гостинице с символическим названием «Вера».

Курсы открылись лекцией Дамира Хайретдинова «Тафсир Абдуллы Юсуфа Али в контексте Коранического гуманизма и плюрализма».

Пресс-служба МИИ