  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Четверг 23 Ноябрь 2017 | 1433 х.
 

Представители Минобороны РФ и ООН обсудили взаимодействие по доставке гумпомощи в Сирию

23.11.2017 16:12

Представители Минобороны РФ и ООН обсудили в Москве вопросы взаимодействия по доставке гуманитарной помощи в зоны деэскалации и освобожденные от боевиков районы на востоке Сирии. Об этом в четверг сообщили в российском военном ведомстве.

 

По данным Минобороны, 23 ноября состоялись консультации начальника Главного управления международного военного сотрудничества российского ведомства генерал-майора Александра Кшимовского и заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам - координатора чрезвычайной помощи Марка Лоукока.

 

"В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике, а также обсудили вопросы взаимодействия по доставке гуманитарной помощи в зоны деэскалации и освобожденные от боевиков районы на востоке Сирии", - сообщили в Минобороны, передает ТАСС.



IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42910/">ISLAMRF.RU: Представители Минобороны РФ и ООН обсудили взаимодействие по доставке гумпомощи в Сирию </a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    