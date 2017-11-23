Представители Минобороны РФ и ООН обсудили взаимодействие по доставке гумпомощи в Сирию

Представители Минобороны РФ и ООН обсудили в Москве вопросы взаимодействия по доставке гуманитарной помощи в зоны деэскалации и освобожденные от боевиков районы на востоке Сирии. Об этом в четверг сообщили в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны, 23 ноября состоялись консультации начальника Главного управления международного военного сотрудничества российского ведомства генерал-майора Александра Кшимовского и заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам - координатора чрезвычайной помощи Марка Лоукока.

"В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике, а также обсудили вопросы взаимодействия по доставке гуманитарной помощи в зоны деэскалации и освобожденные от боевиков районы на востоке Сирии", - сообщили в Минобороны, передает ТАСС.





IslamRF.Ru