Лавров планирует встретиться с де Мистурой в Москве в пятницу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует провести встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в пятницу в Москве. Об этом сообщил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Завтра приедет де Мистура", - информировал дипломат. "Такая встреча ожидается", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи де Мистуры с главой МИД РФ.

По словам Гатилова, центральными темами переговоров станут процесс сирийского урегулирования и подготовка к проведению в Сочи Конгресса национального диалога.

В свою очередь информированный источник в Женеве сообщил корреспонденту ТАСС в четверг, что у де Мистуры также предполагается встреча в Минобороны России.





IslamRF.Ru