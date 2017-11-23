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Лавров планирует встретиться с де Мистурой в Москве в пятницу

23.11.2017 17:04

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует провести встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в пятницу в Москве. Об этом сообщил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

 

"Завтра приедет де Мистура", - информировал дипломат. "Такая встреча ожидается", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи де Мистуры с главой МИД РФ.

 

По словам Гатилова, центральными темами переговоров станут процесс сирийского урегулирования и подготовка к проведению в Сочи Конгресса национального диалога.

 

В свою очередь информированный источник в Женеве сообщил корреспонденту ТАСС в четверг, что у де Мистуры также предполагается встреча в Минобороны России.



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