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ВКС РФ уничтожили за неделю более 1320 объектов боевиков в Сирии

24.11.2017 09:23

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за неделю совершили более 530 вылетов в Сирии, в ходе которых уничтожили более 1320 объектов международных террористических группировок, более 98% территории Сирии освобождено от запрещенной в РФ террористической группировки ДАИШ. Такие данные опубликованы в пятницу в инфографике Минобороны РФ, размещенной в газете "Красная звезда".

 

Согласно данным военного ведомства, разведывательную деятельность у воздушных и морских границ РФ за неделю вел 21 летательный аппарат и три корабля. При этом нарушений на границе не было допущено, отмечает ТАСС.

 

Как следует из данных ведомства, иностранные специалисты провели две инспекции на территории РФ, в частности, США и Украина - в рамках Договора по открытому небу и США - в рамках договора СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений). Российские специалисты также совершили две международные инспекции на территории Италии в рамках Договора по открытому небу и США в рамках договора СНВ.



IslamRF.Ru

 

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