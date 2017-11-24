Курсы повышения квалификации «Школа мусульманского права» пройдут в Москве

Со 2 по 11 декабря 2017 года в Москве на базе Московского исламского колледжа теологии и права при МРО «Община мусульман «Рисалят» пройдут курсы повышения квалификации по программе «Школа мусульманского права». Организаторами выступают: Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), МРО «Община мусульман «Рисалят», «Московский исламский институт» (МИИ) при содействии Института стран Азии и Санкт-Петербургского государственного университет(СПГУ).

Время проведения лекций — с 14:00 до 21:00.

Лекции состоятся в форме очного обучения, продолжительность составит 40 академических часов.

Курсы рассчитаны на педагогических работников мусульманских духовных образовательных организаций, религиозных деятелей, сотрудников духовных управлений мусульман, студентов и слушателей, интересующихся данной темой.

На лекциях высококвалифицированного преподавательского состава Московского исламского колледжа теологии и права будут затронуты такие темы, как «Семейное право», «Торговые отношения», «Методика заучивания Корана», «Наука тафсир», «Арабский язык — язык Корана» и другие.

По окончании обучения слушатели получат документ установленного образца.

Для участия необходимо направить копии следующих документов:

— гражданский паспорт;

— документ об образовании (аттестат о среднем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании, диплом о высшем профессиональном образовании);

— справка с места работы (либо учебы) с указанием занимаемой должности.

Срок подачи документов: до 01 декабря 2017 года (включительно).

Заявки принимаются:

по телефону: + 7 (916) 843-46-88

по электронной почте: farina17@rambler.ru