Курсы повышения квалификации «Школа мусульманского права» пройдут в Москве24.11.2017 15:25
Со 2 по 11 декабря 2017 года в Москве на базе Московского исламского колледжа теологии и права при МРО «Община мусульман «Рисалят» пройдут курсы повышения квалификации по программе «Школа мусульманского права». Организаторами выступают: Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), МРО «Община мусульман «Рисалят», «Московский исламский институт» (МИИ) при содействии Института стран Азии и Санкт-Петербургского государственного университет(СПГУ).
Время проведения лекций — с 14:00 до 21:00.
Лекции состоятся в форме очного обучения, продолжительность составит 40 академических часов.
Курсы рассчитаны на педагогических работников мусульманских духовных образовательных организаций, религиозных деятелей, сотрудников духовных управлений мусульман, студентов и слушателей, интересующихся данной темой.
На лекциях высококвалифицированного преподавательского состава Московского исламского колледжа теологии и права будут затронуты такие темы, как «Семейное право», «Торговые отношения», «Методика заучивания Корана», «Наука тафсир», «Арабский язык — язык Корана» и другие.
По окончании обучения слушатели получат документ установленного образца.
Для участия необходимо направить копии следующих документов:
— гражданский паспорт;
— документ об образовании (аттестат о среднем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании, диплом о высшем профессиональном образовании);
— справка с места работы (либо учебы) с указанием занимаемой должности.
Срок подачи документов: до 01 декабря 2017 года (включительно).
Заявки принимаются:
по телефону: + 7 (916) 843-46-88
по электронной почте: farina17@rambler.ru