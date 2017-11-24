Международный центр СМР стандартизации и сертификации «Халяль» получил аккредитацию в КСА и ОАЭ

Международным центром стандартизации и сертификации «Халяль» в текущем месяце успешно пройдена процедура аккредитации в полномочных органах Королевства Саудовская Аравия (GAC) и Объединённых Арабских Эмиратов (ESMA).

GCC Accreditation Center (GAC) – создание Центра аккредитации стран Персидского залива было одобрено Советом сотрудничества стран Персидского залива с целью регулирования сертификационной деятельности, а также контроля за соответствием производства продукции стандарту «Халяль».



Emirates Authority for Standardization & Metrology (ESMA) – Управление по стандартизации и метрологии является главным сертифицирующим органом в Объединённых Арабских Эмиратах, который осуществляет надзор над производством продукции «Халяль» в соответствии с требованиями стандарта.



Получению аккредитации предшествовала многомесячная поэтапная работа Международного центра «Халяль». В частности эксперты Центра аккредитации стран Персидского залива и Управления по стандартизации и метрологии посетили ЗАО «Ставропольский бройлер», входящее в Группу агропредприятий «Ресурс», а также ООО «Оптимум» (Эколь). В ходе инспекции аудиторы проверили возможность Международного центра «Халяль» ответственно и качественно контролировать производство продукции «Халяль», выполнять необходимые процедуры аудита и проверку соответствия производимой продукции требованиям стандарта «Халяль».



По результатам выездных инспекционных проверок полномочными органами Королевства Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов принято решение об аккредитации Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» для осуществления контроля при производстве мяса птицы, КРС, МРС и колбасных изделий и выдачи соответствующих сертификатов «Халяль».



Следует отметить, что прохождение аккредитации обеспечит расширение экспорта продукции «Халяль» животного происхождения из России и стран СНГ в страны арабо-мусульманского мира и положительно отразится на конкурентоспособности сертифицированной Международным Центром «Халяль» продукции на мировых рынках.

Пресс-служба МЦСиС "Халяль"