  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Понедельник 27 Ноябрь 2017 | 1433 х.
 

«Рожденный для мира…» – в Московской Соборной мечети пройдут мероприятия в рамках Мавлида ан–Набий

27.11.2017 11:39

3 декабря Московская Соборная мечеть станет площадкой для очередного грандиозного события – праздничного мероприятия «Рожденный для мира…», проводимого в рамках празднования Мавлида ан–Набий.

 

Духовный вечер, организованный  Духовным управлением мусульман Российской Федерации совместно с Духовным управлением мусульман города Москвы и посвященный рождению пророка Мухаммада (мир ему), стал ежегодным традиционным событием в жизни столичной уммы, который с каждым годом вызывает все больший интерес не только среди правоверных мусульман, но и у представителей иных религий.  

 

В этот вечер столичная Соборная мечеть украсится особым стилизованным декором, а имамы совершат путешествие во времена Пророка, расскажут истории из его жизни, актуализируя их к современным реалиям. Также посетивших в этот вечер главный мусульманский храм Москвы ждет увлекательная постановочная программа с религиозными песнопениями на различных языках, которая позволит окунуться в особую неподражаемую атмосферу.  

 

Праздничный вечер пройдет 3 декабря в Московской Соборной мечети. Начало в 18:30, вход свободный.

 

Пресс-служба ДУМ Москвы

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42925/">ISLAMRF.RU: «Рожденный для мира…» – в Московской Соборной мечети пройдут мероприятия в рамках Мавлида ан–Набий </a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    