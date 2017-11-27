«Рожденный для мира…» – в Московской Соборной мечети пройдут мероприятия в рамках Мавлида ан–Набий

3 декабря Московская Соборная мечеть станет площадкой для очередного грандиозного события – праздничного мероприятия «Рожденный для мира…», проводимого в рамках празднования Мавлида ан–Набий.

Духовный вечер, организованный Духовным управлением мусульман Российской Федерации совместно с Духовным управлением мусульман города Москвы и посвященный рождению пророка Мухаммада (мир ему), стал ежегодным традиционным событием в жизни столичной уммы, который с каждым годом вызывает все больший интерес не только среди правоверных мусульман, но и у представителей иных религий.

В этот вечер столичная Соборная мечеть украсится особым стилизованным декором, а имамы совершат путешествие во времена Пророка, расскажут истории из его жизни, актуализируя их к современным реалиям. Также посетивших в этот вечер главный мусульманский храм Москвы ждет увлекательная постановочная программа с религиозными песнопениями на различных языках, которая позволит окунуться в особую неподражаемую атмосферу.

Праздничный вечер пройдет 3 декабря в Московской Соборной мечети. Начало в 18:30, вход свободный.

Пресс-служба ДУМ Москвы