Кадыров остается действующим главой Чечни, заявил Песков

В Кремле исходят из того, что Рамзан Кадыров остается действующим главой Чечни, он неоднократно говорил, что будет работать так, как скажет президент России Владимир Путин, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В воскресенье в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Кадыров заявил, что готов оставить пост главы Чеченской республики, который он занимает с 2007 года, так как считает, что для этого "пришло время", пишет РИА Новости.

"Рамзан Кадыров неоднократно говорил, что он является, образно говоря, наверное, достаточно последовательным и решительным членом круга единомышленников Путина. И в данном случае имеет намерение продолжать работать там и так, как ему поручает президент страны. Иного он не говорил. Вот из этого мы исходим. Рамзан продолжает оставаться действующим главой республики", — сказал Песков, комментируя заявление Кадырова.



IslamRF.Ru