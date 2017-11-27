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Источник: Москва и Дамаск обсуждают введение миротворцев в зоны деэскалации

27.11.2017 13:24

Идею о введении миротворцев в зоны деэскалации в Сирии Москва обсуждает с Дамаском и потенциальными участниками этой миссии, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

 

"Эта идея время от времени обсуждается и нами, и сирийцами, и потенциальными участниками такой миссии", — сказал он.

 

По словам собеседника агентства, "некоторые страны дают понять, что они были бы готовы (участвовать в миротворческой операции) при определенных условиях финансирования, страховки, условий работы".

 

Как отмечает РИА Новости, на сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая к северу от города Хомс, третья в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.



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