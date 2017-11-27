В "московской" платформе считают, что итоги форума в Эр-Рияде усложнят переговоры в Женеве

Ряд пунктов итогового коммюнике, согласованного участниками конференции сирийской оппозиции в Эр-Рияде, включая требование об уходе президента Сирии Башара Асада в начале переходного периода, могут отрицательно повлиять на ход переговоров в Женеве. Такое мнение высказал в понедельник председатель "московской" платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль по итогам конференции в столице Саудовской Аравии.

"Сейчас очень трудно сказать, что будет на переговорах в Женеве. Мы сумели создать единую делегацию, но то, как формировалась делегация, может повредить женевскому процессу", - отметил он.

Джамиль не исключил, что ряд положений итогового коммюнике, включая требование об уходе Асада в начале переходного периода, могли быть приняты для того, чтобы воспрепятствовать прибытию сирийской правительственной делегации в Женеву. "Может, такова была изначальная цель, чтобы воспрепятствовать проведению переговоров", - заметил он.

По словам Джамиля, для успеха женевского процесса необходимо обеспечить присутствие в делегации более широких групп оппозиции. "Эта делегация должна получить одобрение Совбеза ООН, и мы должны подумать о механизме формирования такой делегации", - добавил он.





Как подчеркнул лидер "московской" платформы, несмотря на несогласие с рядом пунктов итогового коммюнике, "московская" и "каирская" группы оппозиции останутся в составе единой делегации. "Мы не выйдем из прямых переговоров, не придя к решению проблемы", - заявил он.

IslamRF.Ru