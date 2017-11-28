В Ханской мечети г. Касимова открылась выставка «Фрагменты истории татарского народа» 24 ноября 2017 года по благословению главы мусульман России муфтия шейха Равиля Гайнутдина делегация Духовного управления мусульман Российской Федерации во главе с руководителем департамента внутренних дел ДУМ РФ Ренатом Ислямовым приняла участие в открытии выставки «Фрагменты истории татарского народа» в Ханской мечети в городе Касимове Рязанской области. Выставка «Фрагменты истории татарского народа» состоит из фондовых коллекций прикладного искусства, этнографии и быта касимовских татар МБУК «Касимовского историко-культурного музея- заповедника». Экспозиция посвящена истории татарского народа Касимова и Касимовского уезда, традиционной одежде и промыслам, бытовавшим у местных мусульман, о людях, внесших весомый вклад в развитие нашего города и региона.

В торжественной части мероприятия принимали участие представители местной администрации и сотрудники музея. На открытии выставки также присутствовал председатель Духовного управления мусульман Ивановской области Фярит Ляпин.

Ренат Ислямов выступил на открытии выставки и зачитал приветствие муфтия Гайнутдина гостям и участникам мероприятия. Глава мусульман России поблагодарил мусульманскую общину Касимова, татарскую местную национально-культурную автономию, Касимовский историко-культурный музей-заповедник за пример гармоничного, продуманного и учитывающего интересы всех сторон, сотрудничества, выразил надежду, что муниципальные, региональные и федеральные власти обратят внимание на состояние памятника архитектуры федерального значения в лице Ханской мечети Касимова, усыпальницы монарших персон, а всем, кто причастен к открытию выставки, пожелал мира, милости Всевышнего и Его помощи во всех благородных начинаниях.

Кроме того, для гостей была проведена экскурсия по площади Победы «Татарская слобода» с посещением такие Шах-Али хана. Завершилось открытие выставки круглым столом «История становления татарского народа от Касимовского ханства до настоящего времени» в Татарском центре культуры и искусства им. А.М. Ишимбаева . Касимовский историко-культурный музей-заповедник представил гостям проект создания и музеефикации музейного квартала «Татарская слобода».

Далее представители ДУМ РФ приняли участие в совместной пятничной молитве в Ханской мечети, которую провел руководитель Департамента внутренних дел ДУМ РФ Ренат Ислямов.

Напомним, 3 декабря 2013 в действующей мечети Касимова – Новой мечети состоялось торжественное подписание актов передачи здания Ханской мечети, зданий текие /гробниц/ Шах Али хана и Мухаммад Авган султана. Акты передачи объектов культурного наследия России федерального значения подписал руководитель Территориального Управления Росимущества в Рязанской области Николай Иосифович Таскин и первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России (ДУМЕР) Дамир-хазрат Гиззатуллин.

Ханская мечеть с минаретом XV века – памятник архитектуры федерального значения. Это вторая по древности из сохранившихся исторических мечетей России после Джума-мечети в дагестанском Дербенте. Двухэтажное здание с куполом в стиле классицизма с двухъярусным минаретом в виде невысокого цилиндра под стрельчатым куполом, поставленным на массивное основание. От древней постройки сохранился лишь каменный минарет. Пресс-служба ДУМ РФ Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">28.11.2017 09:22</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/42934.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>В Ханской мечети г. Касимова открылась выставка «Фрагменты истории татарского народа»</strong><p style="font-size:95%">24 ноября 2017 года по благословению главы мусульман России муфтия шейха Равиля Гайнутдина делегация Духовного управления мусульман Российской Федерации во главе с руководителем департамента внутренних дел ДУМ РФ Ренатом Ислямовым приняла участие в открытии выставки «Фрагменты истории татарского народа» в Ханской мечети в городе Касимове Рязанской области. <a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42934" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 28.11.2017 09:22

В Ханской мечети г. Касимова открылась выставка «Фрагменты истории татарского народа» 24 ноября 2017 года по благословению главы мусульман России муфтия шейха Равиля Гайнутдина делегация Духовного управления мусульман Российской Федерации во главе с руководителем департамента внутренних дел ДУМ РФ Ренатом Ислямовым приняла участие в открытии выставки «Фрагменты истории татарского народа» в Ханской мечети в городе Касимове Рязанской области. Читать дальше »»»

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