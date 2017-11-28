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В Ханской мечети г. Касимова открылась выставка «Фрагменты истории татарского народа»

28.11.2017 09:22

24 ноября 2017 года по благословению главы мусульман России муфтия шейха Равиля Гайнутдина делегация Духовного управления мусульман Российской Федерации во главе с руководителем департамента внутренних дел ДУМ РФ Ренатом Ислямовым приняла участие в открытии выставки «Фрагменты истории татарского народа» в Ханской мечети в городе Касимове Рязанской области.

 

Выставка «Фрагменты истории татарского народа» состоит из фондовых коллекций прикладного искусства, этнографии и быта касимовских татар МБУК «Касимовского историко-культурного музея- заповедника».

 
Экспозиция посвящена истории татарского народа Касимова и Касимовского уезда, традиционной одежде и промыслам, бытовавшим у местных мусульман, о людях, внесших весомый вклад в развитие нашего города и региона.
 

В торжественной части мероприятия принимали участие представители местной администрации и сотрудники музея. На открытии выставки также присутствовал председатель Духовного управления мусульман Ивановской области Фярит Ляпин.

 
Ренат Ислямов выступил на открытии выставки и зачитал приветствие муфтия Гайнутдина гостям и участникам мероприятия. Глава мусульман России поблагодарил мусульманскую общину Касимова, татарскую местную национально-культурную автономию, Касимовский историко-культурный музей-заповедник за пример гармоничного, продуманного и учитывающего интересы всех сторон, сотрудничества, выразил надежду, что муниципальные, региональные и федеральные власти обратят внимание на состояние памятника архитектуры федерального значения в лице Ханской мечети Касимова, усыпальницы монарших персон, а всем, кто причастен к открытию выставки, пожелал мира, милости Всевышнего и Его помощи во всех благородных начинаниях.
 

Кроме того, для гостей была проведена экскурсия по площади Победы «Татарская слобода» с посещением такие Шах-Али хана. Завершилось открытие выставки круглым столом «История становления татарского народа от Касимовского ханства до настоящего времени» в Татарском центре культуры и искусства им. А.М. Ишимбаева . Касимовский историко-культурный музей-заповедник представил гостям проект создания и музеефикации музейного квартала «Татарская слобода».

 
Далее представители ДУМ РФ приняли участие в совместной пятничной молитве в Ханской мечети, которую провел руководитель Департамента внутренних дел ДУМ РФ Ренат Ислямов.

 
Напомним, 3 декабря 2013 в действующей мечети Касимова – Новой мечети состоялось торжественное подписание актов передачи здания Ханской мечети, зданий текие /гробниц/ Шах Али хана и Мухаммад Авган султана. Акты передачи объектов культурного наследия России федерального значения подписал руководитель Территориального Управления Росимущества в Рязанской области Николай Иосифович Таскин и первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России (ДУМЕР) Дамир-хазрат Гиззатуллин.
 

Ханская мечеть с минаретом XV века – памятник архитектуры федерального значения. Это вторая по древности из сохранившихся исторических мечетей России после Джума-мечети в дагестанском Дербенте. Двухэтажное здание с куполом в стиле классицизма с двухъярусным минаретом в виде невысокого цилиндра под стрельчатым куполом, поставленным на массивное основание. От древней постройки сохранился лишь каменный минарет.  

 

Пресс-служба ДУМ РФ

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