В Москву прибыл новый посол Саудовской Аравии

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял во вторник назначенного посла Королевства Саудовская Аравия Раида Кримли, который вручил копии верительных грамот.

Как сообщили в российском дипведомстве, в ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы "поступательного наращивания многопланового двустороннего взаимодействия между Россией и Саудовской Аравией с упором на совместные усилия по реализации договоренностей, согласованных в последнее время на самом высоком уровне", пишет ТАСС.

"Состоялся также обмен мнениями по складывающейся обстановке в Сирии, Ираке, Йемене и зоне Персидского залива, - информировали на Смоленской площади. - При этом подчеркивалась важность дальнейшего активного содействия Москвы и Эр-Рияда нахождению консенсусных политических развязок сохраняющихся в регионе конфликтов и кризисных ситуаций при соблюдении фундаментальных принципов международного права".

IslamRF.Ru