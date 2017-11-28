В Пермской соборной мечети прошли «Дни открытых дверей»

В Перми в рамках проекта «Межконфессиональная акция «Дни открытых дверей» Соборную мечеть посетили представители ряда религиозных организаций региона и этнических диаспор региона: Русской православной и Евангелическо-Лютеранской церквей Европейской части России, Русской православной старообрядческой церкви, Иудейского религиозного общества.

Проект «Дни открытых дверей» был разработан участниками Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе города Перми, в президиум которого входит имам-хатыб Пермского края Ильхам-хазрат Бибарсов. Как и уважаемые гости Соборной мечети, раннее имамы Духовного управления мусульман побывали в христианских храмах, в духовных семинариях, в синагоге.

Для участников проекта были организованы экскурсии, просветительские лекции. Об истории ислама, мусульманских традициях гостям рассказал Ильхам-хазрат Бибарсов.

Также участники проекта смогли посетить около сорока религиозных организаций, находящихся на территории города. Подготовлен и издан информационный справочник «Дни открытых дверей: религии в культуре города Перми», в котором, среди других религиозных организаций, достойно представлена деятельность Духовного управления мусульман Пермского края.

Мусульмане Перми подготовили для посетителей интересную культурно-просветительскую программу, где были представлены экспозиция по истории и настоящему традиционного российского ислама, культуре и традиции мусульманской семьи. Был проведён познавательный и очень интересный мастер-класс по каллиграфии.

- Задача нашего проекта, - сказал Ильхам-хазрат Бибарсов, - дать как можно больше информации представителям других конфессий и всему обществу о повседневной и очень важной деятельности религиозных организаций. Кроме этого, я вижу ещё одну задачу: мы обязательно должны использовать каждую возможность показать, что мусульмане России расположены только к созидательному труду на пользу обществу. Мы открыты для общения, и мы с одинаковым уважением относимся к представителям всех традиционных конфессий. Уверен, что в результате мы общими усилиями значительно продвинемся в создании толерантного, современного общества.

Видеоматериалы, подготовленные пресс-службой ДУМ Пермского края по Дням открытых дверей, можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/f8rJ-e39KWc

Пресс-служба ДУМ ПК