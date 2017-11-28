Патрушев обсудил с советником премьера Ирака борьбу с терроризмом

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с советником премьера Ирака по безопасности Фалехом Аль-Файядом борьбу с террористами в Сирии и Ираке, сообщает пресс-служба Совета Безопасности РФ.

"В Москве прошли российско-иракские консультации по взаимодействию в сфере безопасности. Их провели секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и советник премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалех Аль-Файяд. Обсуждена тематика российско-иракского военного и военно-технического сотрудничества, контактов по линии спецслужб и правоохранительных органов", — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

"Рассмотрены вопросы, связанные с противодействием международным террористическим организациям на территории Ирака, Сирии и Ближнего Востока в целом. Собеседники подтвердили важность дальнейшей координации действий на антитеррористическом направлении", — сообщается в релизе.





IslamRF.ru