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Патрушев обсудил с советником премьера Ирака борьбу с терроризмом

28.11.2017 17:49

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с советником премьера Ирака по безопасности Фалехом Аль-Файядом борьбу с террористами в Сирии и Ираке, сообщает пресс-служба Совета Безопасности РФ.

 

"В Москве прошли российско-иракские консультации по взаимодействию в сфере безопасности. Их провели секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и советник премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалех Аль-Файяд. Обсуждена тематика российско-иракского военного и военно-технического сотрудничества, контактов по линии спецслужб и правоохранительных органов", — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

 

"Рассмотрены вопросы, связанные с противодействием международным террористическим организациям на территории Ирака, Сирии и Ближнего Востока в целом. Собеседники подтвердили важность дальнейшей координации действий на антитеррористическом направлении", — сообщается в релизе.



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