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Экс-главком ВКС уверен,что Аль-Багдади уничтожен

29.11.2017 12:59

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев убеждён, что главарь ДАИШ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Абу-Бакр аль-Багдади был уничтожен в конце мая возле сирийской Ракки.

 

Летом в Минобороны России сообщили, что Аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

 

 

"Информация о его возвращении подтверждений на сегодняшний день не нашла. Информацию о том, что Аль-Багдади жив, скорее всего, распространяют сами игиловцы — это им поднимает боевой дух. Я считаю, что наши пилоты не промахнулись", — заявил Бондарев РИА Новости.


IslamRF.Ru

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