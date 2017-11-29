В Институте политических исследований Франции прошёл семинар с участием заместителей муфтия Гайнутдина

В рамках правительственного Плана мероприятий по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в Париже 28 ноября 2017 года состоялся выездной семинар с участием заместителей председателя ДУМ РФ. По поручению и благословению муфтия шейха Равиля Гайнутдина в нем приняли участие его первый заместитель Дамир Мухетдинов и заместитель по вопросам образования, науки и культуры Дамир Хайретдинов. Соорганизаторами семинара выступили МИД Франции и Институт политических исследований.

Основным докладчиком на семинаре стал Дамир Мухетдинов. Он подробно осветил историю и проблематику развития ислама в России, состояние межрелигиозного диалога в нашей стране и ключевые достижения мусульманской уммы России за последние годы. Слушателей интересовали конкретные ситуации, имеющие отношение к теме религиозного ренессанса в Российский Федерации. Например, немало вопросов касалось проблемы института мусульманских капелланов в армии и местах лишения свободы; внедрения в светскую школу культурологических дисциплин по религии; становления теологии в качестве признанной научной отрасли. Отдельный блок вопросов касался взаимоотношений государства и ислама, государства и православия, политики федеральных и региональных властей в отношении целого комплекса проблем от запрета хиджабов в некоторых школах до реакции на внешние влияния на мусульман России. Обстоятельная дискуссия развернулась вокруг темы духовных и политических лидеров из числа российских мусульман, которые имеют реальный вес и авторитет в умме. В этой связи стоит особо отметить высокую оценку, которую Дамир Мухетдинов дал российским мусульманским бизнесменам во главе с сенатором Сулейманом Керимовым, внёсшим огромный вклад в дело развития мусульманского сообщества РФ.

В семинаре приняло участие более 30 специалистов по религиозным вопросам и по России, а также журналисты, сотрудники МИД Франции и ряда других ведомств. По окончании семинара российские гости приняли участие в обеде, который был дан в их честь от имени советника МИД Франции по религиозным вопросам г-на Жан-Кристофа Поселя.

Стоит отметить, что накануне, 27 ноября Дамир Мухетдинов дал развёрнутое интервью ведущей газете Франции, специализирующейся на религиозной тематике - изданию Ля Круа (Римско-Католическая церковь Франции). В нем он ответил на вопросы, касающиеся темы межрелигиозного диалога с участием мусульман в нашей стране и в мире и подчеркнул общность проблем развития мусульманских сообществ России и стран Запада. Он также заострил внимание корреспондента на той огромной роли, которую играет Духовное управление мусульман РФ во главе с муфтием шейхом Равилем Гайнутдином в деле возрождения ислама в России. Особый интерес издание проявило к теме церемонии открытия обновлённого здания Московской Соборной мечети в 2015 году, в которой впервые в российской истории принял участие глава государства - президент В.Путин. Отвечая на этот вопрос, Дамир Мухетдинов подчеркнул также и вклад бизнесмена и мецената С. Керимова, пожертвовавшего более 100 млн долларов на строительство этого комплекса.

От редакции:

Институт политических исследований (Sciences Po) — кузница политической и дипломатической элиты Франции. Среди выпускников и бывших сотрудников Sciences Po - 28 глав государств и правительств, в частности, три французских президента (Ж. Ширак, Ф. Миттеран и Ф. Олланд), 13 французских премьер-министров, 12 глав иностранных франкоязычных государств и правительств.

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