  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Среда 29 Ноябрь 2017 | 1433 х.
 

Донской Мухтасибат при ДУМ РФ прошел государственную регистрацию

29.11.2017 15:36

Централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Ростовской области (Донской Мухтасибат)» получила свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации. Документ был вручен полномочному представителю муфтия Гайнутдина в Южном федеральном округе, председателю ДУМ Ростовской области Мянсуру Хусяинову, который и возглавил Духовное управление мусульман Ростовской области (Донской Мухтасибат).

 

Летом в преддверии Рамадана в южной столице России Ростове-на-Дону начал функционировать исламский культурно-просветительский центр Духовного управления мусульман Российской Федерации. При центре начал работать полномочное представительство председателя ДУМ Российской Федерации в Южном-федеральном округе муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

 

Решение о возрождении ислама и переменах в духовной жизни ростовчан было принято по поручению и по благословению духовного лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

 

Напомним, 1 февраля 2017 года указом председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателя Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина Мянсур Хусяинов был назначен полномочным представителем в Южном федеральном округе.

 

Пресс-служба ДУМ РФ

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42950/">ISLAMRF.RU: Донской Мухтасибат при ДУМ РФ прошел государственную регистрацию</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    