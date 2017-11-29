Донской Мухтасибат при ДУМ РФ прошел государственную регистрацию

Централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Ростовской области (Донской Мухтасибат)» получила свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации. Документ был вручен полномочному представителю муфтия Гайнутдина в Южном федеральном округе, председателю ДУМ Ростовской области Мянсуру Хусяинову, который и возглавил Духовное управление мусульман Ростовской области (Донской Мухтасибат).

Летом в преддверии Рамадана в южной столице России Ростове-на-Дону начал функционировать исламский культурно-просветительский центр Духовного управления мусульман Российской Федерации. При центре начал работать полномочное представительство председателя ДУМ Российской Федерации в Южном-федеральном округе муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

Решение о возрождении ислама и переменах в духовной жизни ростовчан было принято по поручению и по благословению духовного лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

Напомним, 1 февраля 2017 года указом председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателя Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина Мянсур Хусяинов был назначен полномочным представителем в Южном федеральном округе.

Пресс-служба ДУМ РФ