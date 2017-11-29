Медведев: РФ и Киргизия продолжат курс на укрепление двустороннего взаимодействия

Россия рассчитывает на продолжение Киргизией курса на укрепление взаимодействия с РФ. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, которого глава российского правительства поздравил с избранием на этот пост.

"Мы с Вами неоднократно встречались, когда вы занимали пост премьер-министра Киргизии, обсуждали актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного взаимодействия между нашими близкими странами", - обратился Медведев к Жээнбекову. "Надеемся на сохранение преемственности того, что было сделано Вами как премьер-министром, и предыдущим президентом Киргизии, а также на продолжение рабочих контактов, которые между нашими странами ведутся", - подчеркнул он.

Медведев отметил, что в последние годы отношения между Россией и Киргизией вышли на новый уровень. "Это связано и с укреплением двустороннего взаимодействия, в которое Вы внесли значительную лепту, и со вступлением Киргизии в Евразийский экономический союз", - добавил глава российского правительства. "Надеемся на продолжение сотрудничества на этих направлениях", - сказал он.

Медведев особо отметил, что свой первый визит в качестве президента Жээнбеков совершает в Россию. "Это подчеркивает роль, место и значение наших отношений для внешней политики Киргизии и создает дополнительную прочность наших отношений на будущее", - считает российский премьер.

Жээнбеков согласился с такой оценкой и назвал свой визит в Россию символичным. "Это говорит о том, что Киргизия твердо нацелена на укрепление союзничества и стратегического партнерства с Россией", - подчеркнул он. "Мы в этом направлении будем серьезно работать", - заверил президент Киргизии Медведева.

Жээнбеков выразил надежду, что и со стороны России сохранится прежний настрой на сотрудничество с Киргизией. "Так и будет! Не сомневайтесь!" - подтвердил премьер-министр РФ, как пишет ТАСС.





IslamRF.Ru