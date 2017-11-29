Путин: Россия выступает за создание независимого палестинского государства

Президент России Владимир Путин направил президенту Палестины Махмуду Аббасу поздравление по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом. Об этом сообщается в среду на сайте Кремля.

"Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника ближневосточного "квартета" международных посредников занимает принципиальную позицию в поддержку реализации законного права палестинцев на самоопределение. Выступаем за достижение всеобъемлющего и справедливого урегулирования на Ближнем Востоке на прочной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции СБ ООН и Арабскую мирную инициативу. Результатом такого урегулирования должно стать прекращение начавшейся в 1967 году израильской оккупации арабских земель и создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства, сообщает ТАСС.

"В условиях сохраняющейся напряженности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также с учетом роста террористической угрозы в регионе особое значение приобретают Ваша неизменная приверженность политико-дипломатическому решению палестинской проблемы и Ваш курс на преодоление межпалестинского раскола. Со своей стороны продолжим оказывать содействие усилиям по восстановлению палестинского национального единства", - подчеркнул Путин.

Президент подтвердил готовность и далее развивать экономические связи с Палестиной и активно участвовать в решении ее актуальных социальных проблем, особо отметив значение деятельности российско-палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В заключение Путин пожелал лидеру страны здоровья и успехов, а дружественному палестинскому народу - "мира и благополучия на родной земле".





Международный день солидарности с палестинским народом учрежден резолюцией 32/40 Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 1977 года. Дата выбрана в связи с тем, что 29 ноября 1947 года ГА ООН приняла один из ключевых документов палестино-израильского урегулирования - резолюцию 181 о разделе Палестины. Она предусматривала создание на территории Палестины двух независимых государств - арабского и еврейского - и устанавливала специальный международный режим для Иерусалима. День солидарности призван объединить усилия международного сообщества, направленные на обеспечение права палестинского народа на получение государственной независимости, возвращение беженцев в свои дома, которые они вынужденно покинули за годы конфликта.

IslamRF.ru