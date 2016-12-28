Итоги уходящего 2016 года в мусульманском пространстве России

В последних числах декабря подвожу итоги года и анализирую, какими событиями войдет 2016 год в историю российских мусульман. Важнейшей позитивной чертой 2016 года выделю то, что на его протяжении, мы (имею в виду Духовное управления мусульман Российской Федерации, в котором я имею честь служить), без резких скачков планомерно шли по намеченному пути и, с помощью Всевышнего, претворяли в жизнь оговоренные планы. Будет справедливо утверждать, что в 2016 году в большинстве своем наши успехи − это закономерные плоды работы прежних лет.

Большим достижением 2016 года считаю выход на полный цикл богословских и научных конференций, проводимых в память о крупнейших мыслителях российского мусульманства прошлого. Это чтения, посвященные нашим великим улемам: Ризаэддину Фахреддину, Мусе Биги, Хусаину Фаизханову, Галимджану Баруди, Шигабетдину Марджани. ДУМ РФ сыграло ведущую роль в том, чтобы эти мероприятия прошли в ключевых центрах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе. Горд тем, что практически к каждому из этих событий мы сумели выпустить научные труды и сборники, а также переиздания сочинений этих ученых. Каждая из конференций имеет собственный профиль, свое узнаваемое лицо и стала признанной научной площадкой. Особо выделю первый в истории России Всемирный форум по сближению мазхабов, проведенный нами совместно с иранскими коллегами в российской столице.

В этом же ряду слаженная работа Издательского дома «Медина», которая к ранее существовавшим наименованиям религиозной и научной периодики добавила новый ежегодник − «Исламская мысль: традиция и современность». Реформированные годом ранее «Минарет ислама» и «Ислам в современном мире» за 2016 год удостоены самых высоких оценок и интереса публики не только в России, но и в Великобритании, Германии, Иране, Турции, Франции и других странах. Подтверждая свой статус мультиязычного издательства, мы выпустили перевод на узбекский язык книги духовного лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина «Введение в шариат» (теперь этот труд доступен на русском, татарском, киргизском, узбекском языках). Большое значение для меня лично имеет выход в свет авторской работы «Российское мусульманство: традиции уммы в условиях евразийской цивилизации». Это плод моих размышлений и исканий многих последних лет. Я порадовался и успеху своего друга и давнего соратника Марата Хайретдинова, чья книга «Джихад сквозь призму современной эпохи», пережившая несколько изданий в «Медине», стала лауреатом премии главы группы стратегического видения «Россия и исламский мир» Рустама Минниханова.

В уходящем году при непосредственном участии и ведущей роли ДУМ Российской Федерации удалось зарегистрировать Булгарскую исламскую академию в Министерстве юстиции. В полной мере не осознан и не оценен мусульманским сообществом по достоинству факт введения теологии в номенклатуру научных специальностей, что при наличии нужной доли старания и упорства означает перспективное создание русскоязычного диссертационного совета по исламской теологии.

2016 − тот год, когда мы в полной мере наблюдаем результаты реформы в Московском исламском институте, не только в виде повышения академических показателей и резко возросшего интереса со стороны абитуриентов, но и в виде молодых, компетентных выпускников, пополнивших штат целого ряда религиозных организаций в структуре ДУМ РФ − СМР. Направленные Духовным управлением на обучение в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре МГУ и СПбГУ студенты удостаиваются отличных оценок своих наставников.

С радостью наблюдаю, как раскрывается потенциал следующего за нами, воспитанными в 1990-ые годы, поколения подвижников Ислама. Это то поколение, которое сформировалось уже в 2000-ые, по милости Всевышнего, в условиях, созданных решением Президента России Владимира Владимировича Путина о поддержке исламского образования. Сейчас воспитанники президентской программы − ударная рабочая сила в проведении масштабных международных мероприятий, в развитии региональных общин и мухтасибатов, налаживании зарубежных связей, они олицетворяют собой образ молодого успешного мусульманина-патриота. И в 2016 году это поколение проявило себя ярко как никогда и заявило о себе как об опоре нашего духовного лидера муфтия Гайнутдина в реализации поставленных задач.

Никак нельзя сказать, что 2016 год был спокойным и безмятежным. Закрываем мы его в скорби по жертвам крушения ТУ 154 Министерства обороны и после Андрее Геннадьевиче Карлове, который запомнился нам человеком благородной души и очень вдумчивым дипломатом. В мировой политической системе начались тектонические процессы: это и сенсационные Brexit, победа Д.Трампа на выборах президента в США и другие события; в жизни наших соседей − Турции, Кыргызстана, Узбекистана происходят такие преобразования, о которых еще буквально год назад никто бы и не помыслил.

Внутри страны нашу мусульманскую умму тоже изрядно штормило. Ведь 2016-ый начался с эпатажного предложения уважаемого председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина передать свое звание верховного муфтия главе ДУМ Татарстана Камилю Самигуллину, а должность председателя организации Мухаммаду Таджуддинову. Вслед за этим Таджуддин объявил о снятии с должности председателя ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Острый кризис охватил духовенство Ингушетии, причем в пикировку оказалось вовлечено и руководство ДУМ соседней Чечни. В течение года внимание общественности было приковано и к руководству КЦМСК из-за довольно неожиданных высказываний по деликатным женским темам и в связи с путаницей в вопросах «взрывать» или просто «закрывать» Ельцинский центр в Екатеринбурге; к ДУМ Дагестана из-за включения в кампанию на выборах в местный парламент; к ДУМ Чечни по вопросу неоднозначной августовской фетвы и последовавшей за этим неожиданной поездки в столицу «ваххабитского» (так его назвал муфтий Чечни) Саудовского королевства с целью налаживать разрушенные мосты, а также вовсе скандальных заявлений против представителей шиизма. Во второй половине года было объявлено о выходе ДУМ Ханты-Мансийского автономного округа из состава ЦДУМ и об учреждении Альбиром Кргановым на основе общин трех регионов Духовного собрания мусульман России.

Коротко говоря, год отнюдь не был скучным. Но вот плодотворны ли для будущего все эти страсти? На этот счет у меня нет уверенности. На этом фоне крейсером, невозмутимо следующим своему курсу, выглядел муфтий Гайнутдин и вся команда ДУМ Российской Федерации и Совета муфтиев России. При сохранении всех прежних проектов и мероприятий, годовой рабочий график двух организаций пополнился новыми культурно-просветительскими мероприятиями.

Жирную точку над i расставили и драматические события в Турции − решительные шаги руководства России и Турции к восстановлению добрых отношений, неудавшаяся попытка госпереворота и последовавший триумф президента Эрдогана. Во время заседания Евразийского исламского совета в Стамбуле, а затем церемонии открытия Минской соборной мечети турецкий лидер дал понять: он высоко ценит принципиальную и мудрую позицию муфтия Гайнутдина в том, что несмотря на возникающие среди политиков противоречия и даже роковые ошибки, нужно стремиться сохранять добрые взаимоотношения между народами.

Было бы неверным и лицемерным подводить итоги года в одной лишь бравурной тональности. Личной потерей для меня стала скоропостижная кончина моего друга, соратника, честнейшего человека и талантливого проповедника Абдуль-Бари Муслимова. В этом году завершился земной путь Рашиды абыстай Исхаковой, которая на протяжение десятилетий была одним из важнейших символов единства российской уммы. Тяжелым грузом на сердце верующих легла бесследная пропажа известного религиозного деятеля Сулеймана Зарипова и мецената шейха Неджметдина.

В течение года наши взоры были прикованы и к событиям в Сирии. Хотя мы и поддержали решительные действия национального лидера по разгрому террористического логова на Ближнем Востоке, война есть война и полностью исключить жертвы среди мирного населения и разрушение гражданских объектов силам проправительственной коалиции не удается. Трагедия простых сирийцев, безвинные жертвы среди мирного населения, бедственное положение беженцев является нашей общей болью. И поэтому в 2017 год мы вступаем с надеждой и мольбой, что войны прекратятся и подобно тому, как на недавней встрече в Москве министры иностранных дел России, Турции и Ирана смогли прийти к общему знаменателю по сирийскому вопросу, народ Сирии найдет в себе силы достичь консенсуса и остановить кровопролитие. Призываю всех своих братьев и сестер по вере в своих молитвах не забывать и о наших единоверцах в Мьянме и других регионах мира, где совершается насилие и льется кровь невинных.

Дамир Мухетдинов,

кандидат политических наук,

первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации,

ответственный секретарь Международного мусульманского форума