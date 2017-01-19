Вступительное слово Министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече с представителями палестинских движений и партий

Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на встрече с представителями палестинских движений и партий, Москва, 16 января 2017 года.

Уважаемые гости,

Дорогие друзья,

Мы рады приветствовать на встрече в Москве представителей большинства, если не всех, отрядов наших палестинских коллег. Из регулярного общения с российскими друзьями вы знаете очень хорошо, что наша страна является принципиальным и последовательным сторонником восстановления палестинского единства, преодоления раскола, который произошел десять лет назад. Я думаю, вы все согласитесь с тем, что за этот период можно было не раз убедиться, что отсутствие единства негативно сказывается на решениях палестинской проблемы.

Мы убеждены, что для реализации неотъемлемых прав палестинского народа необходимо пойти на непростые, но столько востребованные сегодня компромиссы. В конце концов, вас всех, как мы понимаем, объединяет общая цель создания независимого и жизнеспособного палестинского государства, которое живет в мире и безопасности бок о бок со всеми своими соседями.

Большинство из вас уже присутствовали на похожей встрече, которая проводилась в 2011 г. в Подмосковье, в ходе которой мы предоставили вам возможность в этом кругу откровенно и без каких-либо вмешательств со стороны обсудить, что можно сделать для продвижения к этим общим для всех целям. Мы знаем, что целый ряд государств ближневосточного региона заинтересован в том, чтобы помочь вам вновь обрести единство. Предпринимались попытки организации подобных встреч на региональном уровне. Как я понимаю, постепенно срочность и необходимость движения к единству начинает завоевывать умы.

Мы приветствуем состоявшееся несколько дней назад в Бейруте заседание подготовительного комитета Палестинского Национального Совета, в ходе которого было принято важное коммюнике, подтвердившее курс на консолидацию ваших рядов и формирование общими усилиями правительства национального единства, компетенция которого распространялась бы на все палестинские территории. Мы очень надеемся, что сегодняшняя встреча, ваши контакты друг с другом в Москве помогут сделать так, чтобы это решение не стало еще одной декларацией, а воплощалось в практические дела.

Здесь много ваших друзей ‒ граждан России, известных выдающихся востоковедов, арабистов, которые, как я убежден, в частных неофициальных контактах поделятся своим видением нынешней ситуации не только в межпалестинских делах, но и в регионе в целом. Особо хотел бы приветствовать здесь В.В.Наумкина, который как в личном качестве, так и в качестве Научного руководителя Института востоковедения РАН очень много делает для обеспечения максимально комфортных условий для встреч на российской земле, когда вам это требуется.

Пресс-служба МИД РФ