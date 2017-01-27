Д.Мухетдинов: в духовно-нравственном воспитании учащихся фактор соревновательности между религиями нежелателен

Выступление первого заместителя председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Д.Мухетдинова на круглом столе «Духовно-нравственное воспитание в системе образования: состояние, проблемы, перспективы» в рамках V Рождественских Парламентских встреч в Государственной Думе 26 января 2016 г.:

Уважаемые организаторы и участники V Рождественских Парламентских встреч и нашего круглого стола!

Приветствую вас традиционным мусульманским приветствием Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху − Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение и благодарю за приглашение выступить

Здесь на этой важной и значимой площадке Рождественских чтений я должен сказать о двойственности, непоследовательности позиции исполнительной и законодательной властей по вопросу критериев светскости образования и границ между духовно-нравственным воспитанием, светскостью и вмешательством в частную и семейную сферу религиозных убеждений учащегося и педагога. Заявление, цитирую, «Хиджабу не должно быть места в школе» в отношении учителей и учеников средней школы в татарском селе Белозерье Мордовии вызвало шквал критики и общественного осуждения.

Принимая это утверждение за максиму, мы однако, наталкиваемся на противоречие. Сегодня, в соответствии с федеральным законодательством, начиная с 4 класса ученики этой школы в рамках курса «Основы религиозной культуры и светской этики» имеют право изучать основы исламской культуры, а также в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» могут вводить учебные предметы, учитывающие свои региональные, национальные и этнокультурные особенности, а это, в преимущественно татарском селе, как вы понимаете, снова мусульманский компонент. И на этих занятиях, реализуя принципы духовно-нравственного воспитания, учитель должен будет транслировать ученикам не видение чиновников, не их представления об облике истинных верующих, но то, о чем говорят источники ислама и полуторатысячелетняя классическая исламская культура. А именно, что Коран предписывает девушкам и женщинам соблюдать скромность, целомудрие и покрывать свою красоту. Этот диссонанс, конфликт, который государство в данном случае само усиленно закладывает в сознание своих граждан, в дальнейшем, я убежден, преподнесет свои негативные плоды для всего российского общества.

Всем присутствующим здесь прекрасно известно, но, тем не менее, напомню, что во Франции, которую нередко приводят в качестве эталона при обсуждении светскости школы, наряду с хиджабом запрещена также и иудейская кипа, и христианский нательный крестик. Но в России мы себе такого представить не можем: снять нательные кресты со всех учеников и учителей, убрать из кабинетов директоров, завучей и учительских иконы. Вопиющий случай произошел буквально на днях в Казахстане, когда с ученицы сняли нательный крестик. Так же сложно представить директивное раздевание всех учениц и педагогов в учреждениях среднего общего образования в ряде субъектов Северного Кавказа, например.

Мы призываем органы власти − чиновников, законодателей, понять всю меру щепетильности этого круга вопросов и проявлять максимум мудрости. То же самое закрепление предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в федеральных государственных образовательных стандартах, при вдумчивом подходе, должно стать тем важнейшим каналом возвращения в школу вдумчивого разговора и нравственности, совестливости, о добрососедстве и братстве народов России. Но ситуацию осени 2016 года, когда стало известно, что учебная программа готовится лишь для одной конфессии, а параллельно с этим с ряде регионов проводятся сомнительные эксперименты по однобокому претворению в жизнь предметной области ОДНКНР, очень многие жители России, далеко не только лишь мусульмане, восприняли крайне негативно. Восприняли именно как посягательство на светский характер образования, причем посягательство скрытное, кулуарное. Кулуарность, закрытый характер методической проработки курса ОРКСЭ мы с сожалением отметили для себя и после ознакомления с методическим пособием «Основы исламской культуры. Книга для учителя», изданным Московским институтом открытого образования. При его разработке не проводилось никаких консультаций с мусульманскими религиозными организациями, а в результате пособие обладает рядом серьезных изъянов.

Возвращаясь к теме ОДНКНР, лично мне, даже будучи представителем мусульманского духовенства, не хотелось бы, чтобы в данном вопросе сработал фактор соревновательности и вслед за условно Москвой, Подмосковьем, Белогородчиной, Татарстан, Тува или Калмыкия стали усиленно вводить в школы занятия по религиозной культуре титульного населения. Именно в этом случае, а не в случае ношения крестиков и платков, религиозный фактор приобретает из частного общественное и политическое значение. Я твердо убежден, что риски такой политики значительно превышают ожидаемый положительный эффект.

Благодарю за внимание.

26 января 2017 г., Москва, Государственная Дума