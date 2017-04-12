Проблема не во взаимоотношениях культур, но в отношениях светского и религиозного - Пиотровский

Выработанные в России образцы отношения ислама и общества могут служить примером в урегулировании нарастающих проблем во взаимоотношениях религии о общества в современной России, убежден директор Государственного Эрмитажа, декан Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета академик Михаил Пиотровский. Свой взгляд на проблему он представил на пленарном заседании XIV Ежегодной всероссийской научно-практической конференции «Фаизхановские чтения» по теме «Власть и общество в полирелигиозном Российском государстве: проблемы и уроки». Конференция, приуроченная к 300-летию муллы Абдуллы Алиева (Батырши), открылась 12 апреля в Санкт-Петербурге.

"Мы живем в очень непростое время, когда обостряются многие проблемы. Доходит до того, что серьезные люди, вовсе не экстремисты, говорят о том, что может быть людям разной культуры которые живут в России, жить отдельно. Это говорят люди, беспокоящиеся о мире в обществе. Это конечно неправильно так. Нужно работать и показывать пример того, как решаются проблемы" − начал свое выступление Михаил Пиотровский.

Как подчеркнул академик, в российском обществе "нет проблем во взаимоотношениях культур, у нас есть общая нарастающая проблема светского и церковного, светского и религиозного". По его мнению, решение многих противоречий может быть предъявлено на исламском поле, в сфере взаимоотношения ислама и общества. "Некоторые рецепты мы сегодня предлагаем вместе. В том числе это координация светского и религиозного обучения, которая проводится в рамках Плана мероприятий по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. Мы сочетаем стандарты двух видов культуры и показываем пример того, как это может быть", − сказал М.Пиотровский. В качестве наглядного примера он упомянул о том, что на Восточном факультете СПбГУ учатся и светские студенты, и студенты являющиеся профессионалами в исламской духовной сфере.

XIV «Фаизхановские чтения» собрали в северной столице участников из Поволжья, Урала, центрального региона и Северо-Западного регионов России. Ученые обсуждают следующие вопросы: политическая централизация и традиционные институты в полиэтническом государстве: противоречия и поиски путей их разрешения; формы контактов представителей различных религий в рамках единого социально-политического организма; этническая, политическая и конфессиональная идентичность в условиях полиэтнического и полирелигиозного государства; политическая и религиозная элита: проблемы соотношения и взаимоотношения; идеология и религия в полирелигиозном государстве.

Пресс-служба ДУМ РФ