А. Даудов: Нужно работать на опережение мысли и сознания подрастающего поколения

Нужно работать на опережение, на опережение мысли и сознания подрастающего поколения, не ждать, когда через сми на них будут воздействовать другие, давать искаженные представления об их религии. Обэтом вчера на пленарном заседании XIV Всероссийской научно-практической конференции «Фаизхановские чтения» под названием «Власть и общество в полирелигиозном Российском государстве: проблемы и уроки» заявил директор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета профессор Абдулла Даудов.

Ученый подчеркнул, что опыт и уроки взаимообщения власти и общества были важны для нашего государства за все время его существования, поскольку Российское государство формировалось как многонациональная и мноконфессиональная держава. «Этим государством был накоплен огромный опыт, который должен быть востребован и в наши дни, - заявил А. Даудов. - Всем конфессиям, всем гражданам страны всегда нужно искать в прошлом доброе и хорошее, что поможет нам сегодня». По его словам, у мусульман, в этом отношении есть очень много примеров, которые они могут поднять из своей истории и показать всем народам нашей страны.

Также директор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета отметил, что очень часто все конфессии реагируют достаточно поздно на какие-то вызовы: «Происходят трагедии, и мы подключаемся, появляется потребность, и мы подключаемся. Мне кажется, что нужно работать на опережение, на опережение мысли и сознания подрастающего поколения, не ждать, когда через сми на них будут воздействовать другие регионы, давать искаженные представления об их религии. Время изменилось, и традиционное представление о российской империи сегодня требует определенных корректив».

Пресс-служба ДУМ РФ