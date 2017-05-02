Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов о деле имама Велитова Отслеживая через СМИ ход судебного процесса по делу имама мечети «Ярдям» Махмуд-хазрата Велитова, которого 28 апреля Московский окружной военный суд признал виновным в оправдании терроризма и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, мне пришлось столкнуться в некоторых публикациях с отрывками собственного интервью, данного мной еще в сентябре 2016 года. Когда обвинение имаму было только еще предъявлено, отвечая на вопрос журналиста, я сказал, что московская мечеть «Ярдям» не относится к юрисдикции Духовного управления мусульман, и в этом плане, в отличие от других мечетей столицы, всегда была обособленной. Это был лишь ответ на вопрос о мечети, а не о самом имаме Велитове, которого знаю не первый год как уважаемого человека, проработавшего в духовной сфере достаточно длительное время. Поэтому меня огорчают попытки выдать эту информацию за стремление отмежеваться от осужденного имама или выставить его в каком-то негативном свете. Имея немалый опыт в проповеднической сфере, могу сказать, что это весьма сложный процесс, где порой приходится вести общение с прихожанами экспромтом, не имея возможности подготовиться к проповеди заранее. Возможно, некоторые сказанные имамом выражения, пусть даже обладающего большим опытом, были сформулированы не достаточно верно, но не думаю, что они несли в себе какой-то злой умысел и уж вовсе не имели целью оправдать терроризм, порицаемый Исламом. Что касается сказанного в защиту человека, оказавшего приверженцем запрещенного течения, то, вероятно, это было порождено доверчивостью и некой душевной простотой, присущей этому духовному деятелю, и опять же не имело в себе какого-то оправдывающего зло, коим является терроризм, контекста. Хочется надеяться, что этот процесс не является «показательной поркой» или же попыткой загнать представителей духовенства в определенные суженные рамки тотального контроля. За все время работы в сфере Духовного управления я не припомню случая, чтобы представители власти вмешивались и указывали нам, что именно говорить прихожанам, в то время как в ряде арабских стран подобный контроль и цензура являются обыденным явлением. Безусловно, терроризм – это одна из глобальных проблем современности, для решения которой потребуется время и усилия всех нас. И где путем просвещения, а не просто угрозой наказания, сможем оградить последующие поколения от этого зла, порожденного и поддерживаемого, в первую очередь, невежеством и духовной безграмотностью. Надеюсь, что приговор, вынесенный Махмуд-хазрату Велитову, будет пересмотрен, а новое решение будет более объективным, принятым с учетом всех обстоятельств. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">02.05.2017 15:36</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/41880.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов о деле имама Велитова</strong><p style="font-size:95%">Отслеживая через СМИ ход судебного процесса по делу имама мечети «Ярдям» Махмуд-хазрата Велитова, которого 28 апреля Московский окружной военный суд признал виновным в оправдании терроризма и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, мне пришлось столкнуться в некоторых публикациях с отрывками собственного интервью, данного мной еще в сентябре 2016 года. Когда обвинение имаму было только еще предъявлено, отвечая на вопрос журналиста, я сказал, что московская мечеть «Ярдям» не относится к юрисдикции Духовного управления мусульман, и в этом плане, в отличие от других мечетей столицы, всегда была обособленной. Это был лишь ответ на вопрос о мечети, а не о самом имаме Велитове, которого знаю не первый год как уважаемого человека, проработавшего в духовной сфере достаточно длительное время. Поэтому меня огорчают попытки выдать эту информацию за стремление отмежеваться от осужденного имама или выставить его в каком-то негативном свете. <a href="http://www.islamrf.ru/news/rusopinions/russia/41880" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 02.05.2017 15:36

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов о деле имама Велитова Отслеживая через СМИ ход судебного процесса по делу имама мечети «Ярдям» Махмуд-хазрата Велитова, которого 28 апреля Московский окружной военный суд признал виновным в оправдании терроризма и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, мне пришлось столкнуться в некоторых публикациях с отрывками собственного интервью, данного мной еще в сентябре 2016 года. Когда обвинение имаму было только еще предъявлено, отвечая на вопрос журналиста, я сказал, что московская мечеть «Ярдям» не относится к юрисдикции Духовного управления мусульман, и в этом плане, в отличие от других мечетей столицы, всегда была обособленной. Это был лишь ответ на вопрос о мечети, а не о самом имаме Велитове, которого знаю не первый год как уважаемого человека, проработавшего в духовной сфере достаточно длительное время. Поэтому меня огорчают попытки выдать эту информацию за стремление отмежеваться от осужденного имама или выставить его в каком-то негативном свете. Читать дальше »»»

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