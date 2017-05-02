Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов о деле имама Велитова02.05.2017 15:36
Отслеживая через СМИ ход судебного процесса по делу имама мечети «Ярдям» Махмуд-хазрата Велитова, которого 28 апреля Московский окружной военный суд признал виновным в оправдании терроризма и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, мне пришлось столкнуться в некоторых публикациях с отрывками собственного интервью, данного мной еще в сентябре 2016 года. Когда обвинение имаму было только еще предъявлено, отвечая на вопрос журналиста, я сказал, что московская мечеть «Ярдям» не относится к юрисдикции Духовного управления мусульман, и в этом плане, в отличие от других мечетей столицы, всегда была обособленной. Это был лишь ответ на вопрос о мечети, а не о самом имаме Велитове, которого знаю не первый год как уважаемого человека, проработавшего в духовной сфере достаточно длительное время. Поэтому меня огорчают попытки выдать эту информацию за стремление отмежеваться от осужденного имама или выставить его в каком-то негативном свете.
Имея немалый опыт в проповеднической сфере, могу сказать, что это весьма сложный процесс, где порой приходится вести общение с прихожанами экспромтом, не имея возможности подготовиться к проповеди заранее. Возможно, некоторые сказанные имамом выражения, пусть даже обладающего большим опытом, были сформулированы не достаточно верно, но не думаю, что они несли в себе какой-то злой умысел и уж вовсе не имели целью оправдать терроризм, порицаемый Исламом. Что касается сказанного в защиту человека, оказавшего приверженцем запрещенного течения, то, вероятно, это было порождено доверчивостью и некой душевной простотой, присущей этому духовному деятелю, и опять же не имело в себе какого-то оправдывающего зло, коим является терроризм, контекста.
Хочется надеяться, что этот процесс не является «показательной поркой» или же попыткой загнать представителей духовенства в определенные суженные рамки тотального контроля. За все время работы в сфере Духовного управления я не припомню случая, чтобы представители власти вмешивались и указывали нам, что именно говорить прихожанам, в то время как в ряде арабских стран подобный контроль и цензура являются обыденным явлением.
Безусловно, терроризм – это одна из глобальных проблем современности, для решения которой потребуется время и усилия всех нас. И где путем просвещения, а не просто угрозой наказания, сможем оградить последующие поколения от этого зла, порожденного и поддерживаемого, в первую очередь, невежеством и духовной безграмотностью.
Надеюсь, что приговор, вынесенный Махмуд-хазрату Велитову, будет пересмотрен, а новое решение будет более объективным, принятым с учетом всех обстоятельств.
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов