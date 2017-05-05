Муфтий Гайнутдин: Мемориальная мечеть в Костроме увековечила память всех героев Великой Отечественной войны

Выступление муфтия шейха Равиля Гайнутдина на церемонии открытия Мемориальной мечети в Костроме:

Во имя Аллаха Милостивого Милосердного!

Многоуважаемый господин Министр доктор Мехмет Гермез!

Уважаемые участники церемонии торжественного открытия Мемориальной мечети в Костроме!

От имени Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации приветствую всех вас традиционным братским мусульманским приветствием: Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху − Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!

В этот знаменательный час, в праздничный день открытия Мемориальной мечети, важно вспомнить и то, как все начиналось.

Еще в 18 веке близ Костромы появилась Татарская Слобода, где в 1780 году была открыта мечеть. Стоит отметить, что в Татарской слободе проживали не только татары, но и представители других мусульманских народов, которым было крайне комфортно жить среди своих единоверцев.

У мечети, как у многих храмов в то время, была непростая судьба. Почти через столетие, в 1873 году крупный пожар испепелил всю Татарскую Слободу, мечеть после пожара также сильно обветшала. А после строительства плотины и поднятия уровня воды Волги и вовсе была разрушена.

О тех временах напоминает нам и мусульманское кладбище, где по сей день сохранились старинные надгробные камни с арабской вязью, обелиск воинам Великой Победы, говорящих о многовековой истории мусульман города.

Нельзя не отметить, что в начале 20 века в Костромской губернии находились 246 офицеров и 219 нижних чинов военнопленных турецкой армии, участники Первой Мировой войны, в том числе непосредственно в самой Костроме – 83 офицера и 80 нижних чинов. В документах упоминаются врач лазарета г. Битлис (восток Турции) полковник Челяби Мустафа, мулла 10‑го пехотного полка Абдурахман Абдулла, капитаны Сулейман Бажан и Али Риза Гасим, поручик Хасан Хамид и другие. Среди них был и Саид Нурси – выдающийся мусульманский богослов, который в те годы жил в Костромской мечети.

Мечеть, которая сегодня, в преддверии 72 годовщины Великой Победы, торжественно официально откроет свои двери, называется Костромская Мемориальная мечеть. Костромские мусульмане принимали активное участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, защищая нашу Родину ценой своей жизни! Подвиг всех героев и увековечила новая Мемориальная мечеть.

В 1988 году ко мне обратились мусульмане города с просьбой оказать содействие в строительстве мечети. И мы начали активную работу.

Мусульмане хранят теплые воспоминания о бывшем Губернаторе Костромской области Викторе Андреевиче Шершунове, чья мудрая и последовательная политика в деле развития традиционных духовных ценностей посредством возрождения и строительства культовых сооружений, может служить достойным примером.

Как только возобновились работы по строительству уже новой мечети, мы обратились к нашим турецким коллегам с призывом поддержать данное богоугодное дело.

Несколько лет пришлось отстаивать права на воссоздание мечети.

В 2014 году началось активное строительство Мемориальной мечети Костромы. Значительную административную поддержку оказало Правительство Костромской области в лице Губернатора Ситникова Сергея Константиновича и мэрия г. Костромы. Финансовую помощь при строительстве оказали Турецкая Республика в лице Главы Управления по делам религий профессора Мехмета Гермеза и Республика Татарстан в лице президента Рустама Нургалиевича Минниханова.

Сегодня мусульманская община представлена далеко не только татарами, но и чеченцами, ингушами, азербайджанцами, дагестанцами, башкирами, единоверцами из стран СНГ, которые, как и мусульмане прошлого трудятся во благо региона.

Кострома, 5 мая 2015